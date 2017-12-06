Pew araştırdı: Hayatımız 50 yıl öncesine göre daha mı iyi?

ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Pew Research'ün araştırmasına göre dünya genelinde insanlar yaşamlarının bugün 50 yıl öncesine göre daha iyi olup olmadığı konusunda bölünmüş durumda.



Pew'in 50 ülkede 43 bin kişinin katılımı ile yaptığı araştırma, insanların yüzde 43'ünün bugün yaşamlarının 50 yıl öncesine göre daha iyi olduğuna inandıklarını, yüzde 38'lik bir kesimin ise daha kötü olduğunu düşündüklerini ortaya koydu.



Türkiye'de insanların yüzde 65'i, yaşamlarının daha iyi olduğunu düşünüyor



Türkiye'de ise insanların yüzde 65'i, yaşamlarının bugün 50 yıl öncesine göre daha iyi olduğunu düşünüyor. Daha kötü diyenlerin oranı ise yüzde 21.



50 ülke arasında bugün yaşamlarının 50 yıl öncesine göre daha iyi olduğunu söyleyenlerin en yüksek olduğu ülke yüzde 88 ile Vietnam olurken, Vietnam'ı yüzde 69 ile Hindistan, yüzde 68 ile Güney Kore, yüzde 65 ile Japonya, Almanya ve Türkiye takip etti.



ABD'de ise yaşamlarının bugün 50 yıl öncesine göre daha kötü olduğunu düşünenler çoğunlukta. ABD'lilerin yüzde 41'i yaşamlarının daha kötü, yüzde 37'si ise daha iyi olduğuna inandıklarını ifade ettiler.



50 yıl öncesine göre daha kötü durumda olduklarına inananların oranı Venezuela'da yüzde 72, Meksika'da yüzde 68, Ürdün'de yüzde 61,İtalya'da yüzde 60, Yunanistan'da yüzde 53 ve Fransa'da yüzde 46 oldu.

