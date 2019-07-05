Pırlantanızın sahte olmadığını nasıl anlarsınız?

Sahte ve kaynağı belirsiz elmaslar zaman zaman sektöre güvensizliği artırıyor. Pırlanta satışları da bu nedenle düşüyor. Lazerle oyma ya da zincir palangası gibi yeni teknolojiler, gittikçe daha da şüpheci alıcıları, pırlantaların sahte olmadığına ikna etmeye yeter mi? ABD'nin Carlsbad şehrindeki bir laboratuvara, "şüpheli bir elmas" ulaştı. Kuyumcuların "kemer" diye adlandırdığı en dış katmanında çok küçük bir işaret vardı: Hakiki elmaslara verilen güvenlik kodu, 2015'te bu taşa da işlenmişti. Ancak yazı tipi, Amerika Değerli Taş Enstitüsü'nün (GIA) kullandığı yazı tipinden farklıydı. Orijinal elmaslar doğal olur ancak bu elmas bir laboratuvarda üretilmişti. Carlsbad Laboratuvarı'ndan Christopher Breeding ve Troy Ardon, "Buradaki kadar açık yapılan sahteciliğe çok az rastladıklarını" söylüyor. Carlsbad, GIA'nın da genel merkezinin bulunduğu şehir. GIA, kâr amaçlı çalışmayan, elmasların kalite kontrolünü yaparak gerçek olduğuna dair sertifika veriyor. Her bir elmasa bir numara veriyor, bu numaralar lazerle elmasa işleniyor.

Bu noktada güven sorunu ortaya çıkabiliyor. Elmasın içine lazer işlenebilir mi? Oxford Üniversitesi tarafından kurulan, "güvenlik ve özgünlük için lazerle işaretleme" üzerine çalışan Opsydia'nın en üst düzey yöneticisi Andrew Rimmer, "Bu işaretin silinmesi çok kolay" diyor. Rimmer, bunun yerine elmasın dış yüzeyinin altına güvenlik kodu işleyebilecek lazerler üzerine çalışıyor. Elmasın içine işlenen kodlar, sonsuza kadar kalıcı olabiliyor. Elmas piyasasında çok büyük paralar var. Boston danışmanlık şirketi Bain&Company'ye göre her yıl 133 karat, yani yaklaşık 27 ton, 15 milyar dolar değerinde işlenmemiş elmas çıkarılıyor. Bunun neredeyse yarısı Afrika'dan geliyor. Kıtadaki Güney Afrika ve Botswana gibi bazı ülkelerde, madencilik sert kurallara bağlı. Ancak Zimbabve'de, eski devlet başkanı Mugabe'nın zamanında elmas ithalatı, baskıcı gizli polise gelir sağlamak için kullanıldı. Geçen yıl da, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde elmas satışından elde ettiği gelirle savaşmayı sürdüren milislerle Kremlin'in bağlantılarını araştıran üç Rus gazeteci öldürüldü.

Hakiki elmasların çıkarılmasındaki düzensizliklerin yanı sıra, yapay elmaslar da sektörün sorunlarından biri. Çin'in büyük internet satış merkezi Alibaba'nın internet sitesinde, yapay elmaslar "gerçek elmas" olduğunu iddia eden belgelerle birlikte satışa sunuldu. Piyasadaki bu tip satışlar sonrasında güven azaldı ve 2019'da elmas satışı ciddi oranda düştü. Büyük firmalar 'zincir palangası' yönetimini kullanmaya başladı Yeniden güven kazanıp satışları artırmak için elmas işindeki bazı firmalar, "zincir palangası" yöntemini kullanmaya başladı. Kötü kullanıma dayanıklı ve elmasın çeşitli yerlerine işlenen işaretlerle elmasa, maddened çıkarıldığı andan kuyumcuya varana kadar tüm tarihçesi işleniyor. Örneğin Avustralya'daki Everledger ve De Beers firmasının kurduğu Tracr, elmasların gerçekliğini kanıtlamak için bu yöntemi kullanıyor. Rus elmas madenciliğinin devlerinden Alrosa da geçen sonbaharda Tracr platforuma katılacağını ilan etti. Alrosa'dan Eugeniya Kozenko, bu katılım sayesinde "müşterilere pırlantanın maddeden çıkarılıp işlendiği noktaya kadar tüm tarihini açıklayabileceklerini" söylüyor.

Elmasın tarihini taşa işleyen ve doğruluğunu kanıtlama hizmetini veren Tracr platformunun en üst düzey yöneticisi Jim Duffy, "Bu yolda başka birçok uygulama geliştirebiliriz" diyor. Duffy'ye göre bu uygulamayı geliştirirken en zor kısım, elmasın her bir noktası tarayacak olan robotları üretmek oldu. Makinelerin elmasları otomatik olarak tanıması geliştirilen algoritmalar da zor kısımlardan biriydi. Tracr'ın ortaklarıyla ilişkilerini yürüten uzmanlardan Michillay Brown, De Beers'in geliştirdiği GemFair programının da küçük ölçekli Afrikalı madencilerin çıkardığı elmasları kaydettiği bilgisini veriyor. Bu program, Batı Afrika'daki Sierra Leone'de çalışan küçük ölçekli elmas zanaatkârlarıyla birlikte başladı. Sierra Leoneli madenciler böylece her çıkardıkları elmasın yerini saptayan GPS verilerini kaydedip, bunu elmasların konulduğu, olumsuz koşullara dayanıklı keselerin üzerindeki QR kodlarına işledi. Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond da, geçen yıl Clara isimli zincir palangası hizmeti veren bir sistemi satın aldı.

Lucara Diamond'ın teknik işlerden sorumlu müdür yardımcısı John Armstrong, "Böylece aldıkları elmasların üzerine, madenden çıkarılır çıkarılmaz bilgiler işlenmeye başlıyor" diyerek sistemden nasıl faydalandıklarını anlattı. Rimmer'a göre "Elmasın kaynağıyla ilgili tüm bilgileri zincir palangasına yüklemek, detaylı bilgileri saklamanın en güvenilir yolu." Ancak bu bilgilerin yazıldığı elmasın, gerçekten o elmas olduğunun da kanıtlanması gerekiyor. Peki bir elmasın içine hiç silinmeyecek bir kod nasıl yazılır? Bunun cevabını vermek zor. Çünkü elmasın yapısı gereği dışarıdan gelen ışık büyük oranda kırılıyor. Yani lazeri nereye tutarsanız tutun, içeride kırılarak başka yönlere dağılabiliyor. Bu da kodun düzgün şekilde işlenememesine yol açıyor. Oxford Üniversitesi mühendisleri, teleskoplarda en net nasıl görüntü alınabileceği ve atmosferdeki dalgalanmaların nasıl en aza indirilebileceğiyle ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın sonuçları, tesadüf eseri, çok küçük objelere işlenen lazer ışınlarının başarı oranıyla ilgili yanıtlar da verdi. Bir milimetrenin binde biri kadar bir noktayı işaretleme işlemi ancak elmasın yüzeyinin 0,15 milimetre derinine, bir saniyenin trilyonda biri hızda yapılabiliyor. Lazer ışınının taşı yakmasına engel olmak için bu hızda işlemi gerçekleştirmek şart.