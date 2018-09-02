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Piyasalar için kritik iki hafta: Neler takip edilecek?

02.09.2018 12:48 | Son Güncelleme

Türk Lirası'ndaki dalgalanma ve değer kaybı devam ederken, hem ekonomi alanında hem de siyasi ve diplomatik alanda piyasaların yakından takip edeceği gelişmeler bekleniyor.

Türk Lirası'ndaki dalgalanma ve değer kaybı devam ederken, hem ekonomi alanında hem de siyasi ve diplomatik alanda piyasaların yakından takip edeceği gelişmeler bekleniyor.

Dolar/TL kuru Cuma günü 6,54 seviyesinden kapanmış, TL'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 72,5 olarak kayda geçmişti.

Gelecek iki hafta boyunca piyasalar tarafından yakından izlenecek tarihleri derledik:

3 Eylül Pazartesi: Enflasyon verisi

Temmuz ayında yüzde 15,85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yükselişin Ağustos'ta da devam etmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı Ağustos enflasyonu verisi için Bloomberg haber ajansının yaptığı ankete katılan piyasa uzmanları, yıllık enflasyonun yüzde 18,7 seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Enflasyon

Türk Lirası, Ağustos ayı süresince ABD Doları karşısında yüzde 31 değer yitirmiş durumda. Bu değer kaybının enflasyona da yükseliş olarak yansıması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetinin yüzde 19,25 seviyesinde olduğunu hatırlatan ekonomistler, enflasyon ve fonlama maliyeti arasındaki makasın kapanmasıyla Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımı baskısıyla karşılaşabileceğini ifade ediyor.

4 Eylül Salı: Merkez Banası enflasyon değerlendirmesi

Merkez Bankası her enflasyon verisinin açıklanmasını takip eden gün, aylık fiyat gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini yayınlıyor.

Yatırımcılar Salı günü açıklanacak değerlendirmede Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte atabileceği adımlara dair sinyalleri takip ediyor olacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son olarak Nisan ayında Ankara'da bir araya gelmişti.

7 Eylül Cuma: Tahran zirvesi

Cuma günü İran'ın başkenti Tahran'da Suriye'de siyasi çözüm için başlatılan Astana sürecinin üç ana temsilcisi görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirvenin ana gündem maddesinin ise İdlib olması bekleniyor.

Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.

Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib'e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler de İdlib'e düzenlenecek bir harekâtın sonucunda Türkiye sınırına 1 milyona yakın mültecinin akın edebileceğini ifade ediyor.

Piyasalar ise Cuma günkü zirveyi jeopolitik riskler çerçevesinde takip edecek.

13 Eylül Perşembe: Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül'de toplanarak faiz oranlarıyla ilgili kararını açıklayacak.

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir haftalık repo faizi yüzde 17,75 seviyesinde bulunsa da, piyasalardaki dalgalanma nedeniyle bir süredir bu orandan fonlama yapılmıyor ve Merkez Bankası piyasa yapıcı bankaları faizlerin daha yüksek seviyelerde oluştuğu gecelik borç verme faizi üzerinden fonluyor.

Son 6 işlem gününde Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, gecelik borç verme faizi olan yüzde 19,25 seviyesinde gerçekleşmişti.

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