Piyasalar için kritik iki hafta: Neler takip edilecek?

Türk Lirası'ndaki dalgalanma ve değer kaybı devam ederken, hem ekonomi alanında hem de siyasi ve diplomatik alanda piyasaların yakından takip edeceği gelişmeler bekleniyor. Dolar/TL kuru Cuma günü 6,54 seviyesinden kapanmış, TL'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 72,5 olarak kayda geçmişti. Gelecek iki hafta boyunca piyasalar tarafından yakından izlenecek tarihleri derledik: 3 Eylül Pazartesi: Enflasyon verisi Temmuz ayında yüzde 15,85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yükselişin Ağustos'ta da devam etmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı Ağustos enflasyonu verisi için Bloomberg haber ajansının yaptığı ankete katılan piyasa uzmanları, yıllık enflasyonun yüzde 18,7 seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Türk Lirası, Ağustos ayı süresince ABD Doları karşısında yüzde 31 değer yitirmiş durumda. Bu değer kaybının enflasyona da yükseliş olarak yansıması bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetinin yüzde 19,25 seviyesinde olduğunu hatırlatan ekonomistler, enflasyon ve fonlama maliyeti arasındaki makasın kapanmasıyla Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımı baskısıyla karşılaşabileceğini ifade ediyor.

4 Eylül Salı: Merkez Banası enflasyon değerlendirmesi Merkez Bankası her enflasyon verisinin açıklanmasını takip eden gün, aylık fiyat gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini yayınlıyor. Yatırımcılar Salı günü açıklanacak değerlendirmede Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte atabileceği adımlara dair sinyalleri takip ediyor olacak. 7 Eylül Cuma: Tahran zirvesi Cuma günü İran'ın başkenti Tahran'da Suriye'de siyasi çözüm için başlatılan Astana sürecinin üç ana temsilcisi görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirvenin ana gündem maddesinin ise İdlib olması bekleniyor. Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor. Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib'e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor.