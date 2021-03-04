Piyasalarda bugün(4 Mart) neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor. Yeni tip koronavirüs salgınında hızlanan aşılama çalışmalarına karşın mutasyon riski ve devam eden enflasyon endişeleri küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oluyor.

KÜRESEL PİYASALAR FED BAŞKANINA ODAKLANDI

Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda, ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığı belirtilerek, koronavirüs aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğu bildirildi. Uluslararası Para Fonu da (IMF) negatif faiz oranlarına ilişkin yayımladığı raporda, "Düşük seviyedeki nötr reel faiz oranları dikkate alındığında, olumsuz yan etkileri olmasına rağmen birçok merkez bankası, er ya da geç negatif faiz oranı politikasını düşünmek zorunda kalabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı, şubatta 117 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de şubatta aylık 3,4 puan azalışla 55,3 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.