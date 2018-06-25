FİNANS

Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor

25.06.2018 01:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçimlerde üstünlük sağlaması piyasalarda pozitif bir algı yarattı. Türk Lirası, Asya'daki ilk işlemlerde ABD Doları karşısında yüzde 2 değer kazandı.

Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın üstünlük sağlaması, piyasalarda pozitif bir algı yarattı. Türk Lirası, Asya'daki ilk işlemlerde ABD Doları karşısında yüzde 2 değer kazandı.

Dolar/TL kuru bir önceki kapanışına göre yüzde 1,82'lik düşüşle 4,64 seviyesinin altına geriledi.

Londra merkezli varlık yönetimi şirketi BlueBay Capital'dan gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura gitmeyecek olması piyasalar açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Yeni bir seçime gidilmesi riski de artık küçük. AKP-MHP ekibi artık Türkiye'nin önündeki ekonomik zorluklara odaklanabilir" dedi.

Ancak Ash piyasaların yine de yeni hükümet yapısını görene kadar Türkiye'ye ihtiyatlı yaklaşacağını düşünüyor.

Ash, "MHP'nin yeni kurulacak hükümette çok kilit bir rolü olacağını düşünüyorum. Piyasalar ortodoks ekonomi politikalarını benimsemiş olan Mehmet Şimşek ve Hatice Karahan gibi isimleri yönetim mekanizması içinde görmek isteyecektir" yorumunu yaptı.

Erdoğan

'Bu sonuç muhtemelen TL için de pozitif olacak'

ABD merkezli finans haber ajansı Bloomberg'ün analisti Marcus Ashworth ise seçimleri piyasa açısından yorumlarken "Erdoğan'ın zaferi en azından baskı altındaki Türk piyasaları üzerindeki belirsizliği kaldırıyor ve bu sonuç muhtemelen TL için de pozitif olacak" dedi.

Ancak Ashworth, Erdoğan'ın para politikasında daha etkin bir rol oynamaya çalışması durumunda TL cinsi varlıklara gelecek alımların kısa ömürlü olabileceğini de vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde gerçekleştirdiği Londra ziyareti sırasında 24 Haziran'dan sonraki dönemde para politikasında daha etkin bir rol üstleneceğini ifade etmiş ve faizlerin yüksek olmasının enflasyonu tetiklediğini savunmuştu.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yatırımcılara gönderilen kısa piyasa notunda ise "Önceki seçimlerde AKP lehine sürprizler piyasaya olumlu yansırken, AKP aleyhine yaşanan seçim sürprizleri piyasalar için olumsuz olmuştu" deniyor.

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