Powell: Oynaklık, faiz artışını engellemeyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalardaki dalgalanmalara karşı endişeleri dindirerek, “Piyasadaki oynaklık Fed’in daha fazla faiz artışına engel olmayacak” dedi.

Türkiye saatiyle saat 18:00’de ABD Kongresi önünde ilk kez ülkenin ekonomik durumu hakkında sunum yapacak olan Powell, Fed'in web sitesinde yayınlanan ifadesinde istihdam piyasasının dirençli seyrini sürdürdüğünü, tüketici harcamalarının sağlam olduğunu ve ücret büyümesinin hızlandığını vurguladı.

Fed enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine yükseltmeyi hedefliyordu; ancak aylık hızlı artışlar bazı yatırımcıları endişelendirmişti.

Powell’ın Kongre’ye yapacağı sunuma ilişkin yayınlanan metinde şu ifadeler yer alıyor:

- Son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen finansal koşullar uyumlu görünüyor. Aynı zamanda enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2.0’nin altındaki seyrini sürdürüyor.

- Federal Açık Piyasa Komitesi federal fon oranlarındaki artışın her iki hedefe bağlı olarak kademeli şekilde artırılması gerektiği görüşünde.

- Her zamanki gibi para politikaları veriler ışığında ortaya çıkan ekonomik görünüme bağlı olarak geliştirilecek."

Fed yetkilileri, bu yıl 3 faiz artırımının uygun olacağını ifade ediyorlar ancak Powell, sunumunda faiz artırım hızı konusunda işaret vermedi.