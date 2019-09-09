Protestolar Hong Kong ekonomisini vurdu

Geçen yıl 30 milyon turist ile dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Hong Kong'da gösteriler aylardır devam ediyor. ABD'nin San Atonio şehrindeki Teksas Üniversitesinden Siyaset Bilimi ve Coğrafya Profesörü Jon Raymond Taylor yaptığı açıklamada, Hong Kong'daki şiddetli protestoların destek kaybettiğini ve ülkenin ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Taylor, "Doğasında şiddet olan eylerler yapmaya başladığınızda ki bunu küçük bir grup insan yapıyor, desteğinizi kaybetmeye, insanları korkutmaya ve Hong Kong'un ekonomisini etkilemeye başlarsınız. Şu anda Hong Kong'da bu gerçekleşiyor. Hong Kong'da rakamlar şu an turizmde yüzde 10 ila 20 arasında bir düşüş, ekonomide ise yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu gösteriyor" dedi.

Hong Kong'daki son gelişmeleri yakından takip eden Taylor, 20 yıldan uzun bir süredir Çin ile ilgili araştırmalar yapıyor. Hong Kong polisinin eylemlerini savunan Taylor, "Şiddet içeren faaliyetlerde bulunduğunuzda, devlet binalarına saldırmaya, bayrakları ve başka şeyleri yakmaya ve polise saldırmaya başladığınızda bunları yapmaya devam etmenize izin verilemez. Bunu anlamayanlar, polislerin kamu güvenliğini korumak için operasyon yapmasının gerekliliğini de anlamıyor" ifadelerini kullandı.