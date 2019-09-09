FİNANS

Protestolar Hong Kong ekonomisini vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

ABD'li Siyaset Bilimi ve Coğrafya Profesörü Jon Raymond Taylor, Hong Kong'daki şiddetli protestoların ülkenin ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi.

Protestolar Hong Kong ekonomisini vurdu

Geçen yıl 30 milyon turist ile dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Hong Kong'da gösteriler aylardır devam ediyor. ABD'nin San Atonio şehrindeki Teksas Üniversitesinden Siyaset Bilimi ve Coğrafya Profesörü Jon Raymond Taylor yaptığı açıklamada, Hong Kong'daki şiddetli protestoların destek kaybettiğini ve ülkenin ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Taylor, "Doğasında şiddet olan eylerler yapmaya başladığınızda ki bunu küçük bir grup insan yapıyor, desteğinizi kaybetmeye, insanları korkutmaya ve Hong Kong'un ekonomisini etkilemeye başlarsınız. Şu anda Hong Kong'da bu gerçekleşiyor. Hong Kong'da rakamlar şu an turizmde yüzde 10 ila 20 arasında bir düşüş, ekonomide ise yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu gösteriyor" dedi.

Hong Kong'daki son gelişmeleri yakından takip eden Taylor, 20 yıldan uzun bir süredir Çin ile ilgili araştırmalar yapıyor. Hong Kong polisinin eylemlerini savunan Taylor, "Şiddet içeren faaliyetlerde bulunduğunuzda, devlet binalarına saldırmaya, bayrakları ve başka şeyleri yakmaya ve polise saldırmaya başladığınızda bunları yapmaya devam etmenize izin verilemez. Bunu anlamayanlar, polislerin kamu güvenliğini korumak için operasyon yapmasının gerekliliğini de anlamıyor" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Hong Kong Mali İşler Sekreteri Paul Chan, şehre gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 düştüğünü söyledi. Chan, Hong Kong'da Temmuz ayında yıllık yüzde 5'lik düşüşün keskin bir derinleşmeye işaret ettiğini söyledi.

Chan, bazı bölgelerde Ağustos ayında otel doluluk oranlarının yarıdan fazla, konut fiyatlarının ise yüzde 70'e kadar düştüğünü belirtti. Chan, "Perakendecilik ve yiyecek içecek endüstrisi bile aynı durumda. En endişe verici şey, önümüzdeki zamanda bir iyileşme kolay olmayacak gibi görünüyor" dedi.

Chan ayrıca, gösterilerin ticaret, havacılık ve finans için güvenli bir şehir olarak bilinen Hong Kong'un uluslararası imajına ciddi zarar verdiğini söyledi.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Haziran ayında Çinli yetkililer, Hong Kong halkına tanınan ayrıcalıkların onların doğal hakkı olmadığı, merkezi hükumetin tanıdığı imtiyazlardan kaynaklandığı konusunda bir tartışma başlattı. Bu durum Hong Kong halkının Çin hükumetine karşı güvenini kaybettirdi. Çin’in 2017 seçimlerinde kendi belirlediği isimlerin aday olacağını duyurmasıyla da Hong Konglular serbest ve demokratik seçim sözünün yerine getirilmeyeceğini anladı. Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.
Yasa tasarısı geçtiğimiz hafta geri çekilmesine rağmen göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak" amacıyla gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protestolar ekonomi

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