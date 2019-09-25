FİNANS

Putin'den Maduro'ya: Muhalefetle diyaloğa girmemek akıl dışı olur

25.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden müttefiki Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya, muhalefet ile diyaloğu desteklediğini, aksinin akıl dışı olacağını söyledi. Geçen hafta bazı Venezuela muhalefet partileri Maduro hükümetiyle görüşme kararı almışlardı.

Putin'den Maduro'ya: Muhalefetle diyaloğa girmemek akıl dışı olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden müttefiki Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya, muhalefet ile diyaloğu desteklediğini söyledi ve diyaloğa girmemenin akılcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Geçen hafta bazı Venezuela muhalefet partileri Maduro hükümetiyle görüşme kararı almışlardı.

Ancak Juan Guaido liderliğindeki daha büyük muhalif gruplar bu konuda diğer partilerden ayrılarak diyalog aramadıklarını bildirmişlerdi.

Bugün Moskova'da Maduro ile bir araya gelen Rusya lideri, Venezuela hükümetine desteğini yineledi, ancak muhalefet ile diyaloğa açık olunması uyarısında bulundu.

Putin, diyalogu reddetmenin "akıldışı, ülke için zararlı ve halkın refahını tehdit edici" olacağını söyledi.

Ortak basın toplantısında Putin "Sayın Devlet Başkanı, tabi ki sizin ve hükümetinizin muhalefet güçleriyle yürüttüğünüz diyaloğu destekliyoruz" diye konuştu.

Kriz ikili ilişkileri etkiledi

Rusya, Venezuela'daki Maduro hükümetinin uluslararası düzeyde en önemli destekçisi ve ABD muhaliflere destek verirken Moskova da ülkenin askeri sanayi ve petrol sektörüne yardım amacıyla kredi sağladı.

Ayrıca Rusya 30 milyon nüfuslu Venezuela'nın acil gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda bu yıl da Venezuela'ya 600 bin ton tahıl ve 1,5 milyon doz grip aşısı gönderileceği açıklandı.

Çin'den sonra Venezuela'ya en çok borç veren ikinci ülke olan Rusya, Venezuela petrolüne büyük yatırım yapıyor ve bu ülkeye milyarlarca dolarlık silah satıyor.

Fakat Venezuela'nın içine girdiği ekonomik kriz, ikili ilişkilerde bir durgunluğa yol açtı ve Moskova son bir kaç yıldır Caracas'a yeni kredi vermedi.

Bu ziyaret sırasında da mevcut anlaşmalara yenilerinin eklenmeyeceği açıklandı.

Putin'den Maduro'ya: Muhalefetle diyaloğa girmemek akıl dışı olur

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