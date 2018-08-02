Rekor kıran dolar yükselmeye devam eder mi?

Liranın düşüşü aynı zamanda diğer gelişmekte olan para birimleri ile Doğru Avrupa para birimlerinin de düşmesine yol açtı.

Böylece Türk Lirası, yaptırım kararı açıklandığından beri Dolar'a karşı yüzde 3 değer kaybetmiş oldu.

'Yerelde yatırımlar korunmak isteniyor'

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities'ten gelişen piyasalar baş stratejisti Cristian Maggio, piyasaların ABD'nin verdiği bu karara tepkisinin makul olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Maggio, piyasanın Türkiye-ABD arasında birçok farklı konuda uzun zamandır devam eden gerilimin farkında olduğunu, bu yüzden yüksek oynaklık ve büyük kayıp riski nedeniyle Türkiye'den yatırım açısından uzak durmaya çalıştığını anlatıyor:

"Bence en önemlisi yerellerin Türk Lirası cinsinden varlıklarını daha sağlam para birimlerine çevirmesi, bunun nedeni de liraya karşı bir spekülasyon yaratmaktan ziyade zor kazanılmış yatırımlarını korumak. Bu da liranın değer kaybına daha temel bir açı kazandırmış oluyor; algı kötüleşmeye devam ediyor ve yabancı yatırımcılar gelebilecek daha olumsuz haberlere karşı pozisyon alarak Türk varlıklarını bir yana bırakıyor."

'Cari açığın yüksek olması kırılganlığı artırıyor'

Londra merkezli ekonomik danışmanlık kurumu Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey imzalı yatırımcı notunda ise yaptırımların kendi başına büyük bir makroekonomik risk olmadığı ancak Türk Lirası'ndaki düşüşün daha fazla yaptırım beklentisini gösterdiği aktarıldı.