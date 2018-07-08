FİNANS

Resmen açıklandı! 249 milyon dolarlık onay

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), Tunus'a sağladığı 2,9 milyar dolarlık kredinin 249 milyon dolar değerindeki dördüncü taksitini onayladı.

Resmen açıklandı! 249 milyon dolarlık onay

IMF'den yapılan açıklamada, fon yönetim kurulu, Tunus ile 2016 yılında imzaladığı dört yıllık 2,9 milyar dolar değerindeki kredinin 249 milyon dolarlık dördüncü taksitini serbest bıraktı. IMF'nin, Tunus'a bugüne kadar sağladığı kredi miktarının 1 milyar 139 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

IMF'nin açıklamasında, nisan ayında yüzde 7,7 ile 1991'den sonra en yüksek seviyesine ulaşan enflasyona ilişkin "para politikalarının enflasyonu kontrol etmeye odaklanması gerektiği" uyarısı yapıldı.

Öte yandan Tunus'ta enflasyon, haziran ayında yüzde 7,8'e yükselerek rekor kırarken, Tunus Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele için gösterge faiz oranlarını 100 puan artırarak 6,75'e çekmişti.

Bununla birlikte Tunus Dinarı'nın dolar ve avro karşısında yaklaşık yüzde 20'lik değer kaybı, enflasyon üzerindeki baskısını sürdürmüştü.

Tunus hükümetine müjdeler

Öte yandan, 2018'in ilk 6 ayında turizmden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artarak yaklaşık 492 milyon dolar seviyesine ulaşması, kredi derecelendirme kuruluşlarının gözünden kaçmadı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "2015 yılında turistlerin hedef alındığı üç terör saldırısından sonra güvenlik durumunun iyileşmesi, turizm gelirlerinde artış, avro bölgesinden Tunus'a yönelik talep artışı ve büyümeye dayalı bir ekonominin temellerini sağladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, ekonomik büyüme, yüksek istihdam ve refah artışı gibi beklentileri karşılayamadı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kredi koşullarını karşılamak amacıyla, Tunus'un "kemer sıkma" tedbirlerini artıran geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara ve ülke genelinde "hayat pahalılığı protestolarına" neden olmuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Tunus hükümeti, 2018 yılında geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılasına oranla yaklaşık yüzde 6'da seyreden bütçe açığını yüzde 4,9'a düşürmeyi hedeflerken, geçen yıl kaydettikleri yüzde 2,3'lük büyümeyi yüzde 3'e çıkarmayı amaçlıyor.

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
İran'da bazı merkez bankalarından daha fazla altın stoklayan 'sikkelerin sultanı' gözaltındaİran'da bazı merkez bankalarından daha fazla altın stoklayan 'sikkelerin sultanı' gözaltında
Çin'in en zengin iş adamlarından Wang Jian, Fransa'da düşerek hayatını kaybettiÇin'in en zengin iş adamlarından Wang Jian, Fransa'da düşerek hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IMF Tunus kredi dolar

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Resmen açıklandı! 249 milyon dolarlık onay

Resmen açıklandı! 249 milyon dolarlık onay

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rte gel bize kurtar diyecek IMF ye.
Diğer Haberler
İran'da bazı merkez bankalarından daha fazla altın stoklayan 'sikkelerin sultanı' gözaltında

İran'da bazı merkez bankalarından daha fazla altın stoklayan 'sikkelerin sultanı' gözaltında

Çin'in en zengin iş adamlarından Wang Jian, Fransa'da düşerek hayatını kaybetti

Çin'in en zengin iş adamlarından Wang Jian, Fransa'da düşerek hayatını kaybetti

Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

Rusya’da 30 kentte emeklilik yaşı protestosu

Rusya’da 30 kentte emeklilik yaşı protestosu

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Hamaney, İran'daki protestolar için yargıya işaret etti

Hamaney, İran'daki protestolar için yargıya işaret etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.