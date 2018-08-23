Reuters: 'Suudi Arabistan, Aramco'nun halka arzını durdurdu'

Reuters haber ajansı, dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın, petrol devi Aramco'nun halka arzını durdurduğunu öne sürdü.

Aynı haberde halka arz planlarının raftan kalkmasıyla konu üzerinde çalışan finans uzmanlarının işlerine son verildiği aktarıldı.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Aramco'nun dikkatini yerel petrokimya şirketi SABIC'te (Saudi Basic Industries Corporation) stratejik pay alımına verdiğini söyledi.

Ajansa konuşan bir Suudi kaynak, "Halka arzdan uzun bir süre önce vazgeçildi, ancak kimse bunu açıklayamıyor, o yüzden açıklamalar yavaş yavaş geliyor, önce erteleme sonra vazgeçme" dedi.

ABD merkezli ekonomi haber ajansı Bloomberg de kaynaklarına dayandırdığı haberinde Aramco'nun SABIC'ten stratejik pay alımına giriştiğini, bunun da halka arz planlarının askıya alınmasını yol açtığını belirtti.

Ancak Bloomberg'e konuşan kaynaklar Aramco'nun halka arzından vazgeçilmediğini söyledi. Bloomberg'in kaynaklarına göre Aramco sadece bazı danışmanlara çalışmalarını şimdilik askıya almaları yönünde haber verdi.