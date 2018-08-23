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Reuters: 'Suudi Arabistan, Aramco'nun halka arzını durdurdu'

23.08.2018 03:40 | Son Güncelleme

Reuters, dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın, petrol devi Aramco'nun halka arzını durdurduğunu öne sürdü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar ise Aramco'nun petrokimya şirketi SABIC'ten pay almayı planladığı için halka arzın sadece bir süreliğine ertelendiğini söyledi. Aramco'nun dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyordu.

Reuters: 'Suudi Arabistan, Aramco'nun halka arzını durdurdu'

Reuters haber ajansı, dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın, petrol devi Aramco'nun halka arzını durdurduğunu öne sürdü.

Aynı haberde halka arz planlarının raftan kalkmasıyla konu üzerinde çalışan finans uzmanlarının işlerine son verildiği aktarıldı.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Aramco'nun dikkatini yerel petrokimya şirketi SABIC'te (Saudi Basic Industries Corporation) stratejik pay alımına verdiğini söyledi.

Ajansa konuşan bir Suudi kaynak, "Halka arzdan uzun bir süre önce vazgeçildi, ancak kimse bunu açıklayamıyor, o yüzden açıklamalar yavaş yavaş geliyor, önce erteleme sonra vazgeçme" dedi.

ABD merkezli ekonomi haber ajansı Bloomberg de kaynaklarına dayandırdığı haberinde Aramco'nun SABIC'ten stratejik pay alımına giriştiğini, bunun da halka arz planlarının askıya alınmasını yol açtığını belirtti.

Ancak Bloomberg'e konuşan kaynaklar Aramco'nun halka arzından vazgeçilmediğini söyledi. Bloomberg'in kaynaklarına göre Aramco sadece bazı danışmanlara çalışmalarını şimdilik askıya almaları yönünde haber verdi.

Aramco, iki haber kurumuna da konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Suudi petrol devi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, geçen ay SABIC ile yapılacak anlaşmanın halka arzın zamanlamasını etkileyebileceğini söylemişti.

Dünyanın en büyüğü olacaktı

Aramco'nun halka arzının dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyordu.

Devlet şirketi Aramco'nun yüzde 5'inin satılmasının planlandığı halka arz, petrole dayalı bir ekonomisi olan ülkenin kaynaklarını çeşitlendirmek adına 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilecekti.

2030 planının arkasında ise Veliaht Prens Muhammed bin Salman yer alıyor.

Veriler

Aramco'nun halk arz edilmesi takdirinde 100 milyar dolar toplanabileceği ve tarihin en büyük halka arzı olabileceği belirtiliyordu.

Böylece Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a göre Aramco'nun halka arz edildikten sonra piyasa değerinin 2 trilyon dolara çıkması bekleniyordu.

Ancak yatırımcılar ve analistler uzun zamandır bu değerlemenin ne kadar makul olduğunu sorguluyor.

Aramco'nun 200 milyar hisseye bölünmüş bir halde 16 milyar dolarlık ödenmiş bir sermayesi var.

Borsa seçimi tartışma yaratıyordu

Aramco'nun halka arz edileceği ilk olarak 2016'da açıklanmıştı.

O zamandan beri Suudi yetkililer halka arzın mutlaka gerçekleştirileceğini söylüyordu.

Uluslararası kurumlar halka arzdan pay kapmak için birbiriyle yarışıyordu.

Uluslararası bankalar JPMorgan, Morgan Stanley ve HSBC, halka arzın küresel koordinatörleri olarak görev almıştı. Butik yatırım şirketleri Moelis & Co ve Evercore bağımsız danışmanlar, hukuk şirketi White & Case ise yasal danışman olarak görev alıyordu.

Daha önce Reuters'a konuşan kaynaklar, şirketin değerlemesi ile ilgili tartışmalar bir yana Suudi yetkililer ve danışmanlar arasında halka arzın hangi borsada yapılması gerektiğine yönelik yaşanan anlaşmazlıkların süreci ertelediğini söylemişti.

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