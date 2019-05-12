Ruhani: İran ekonomisi Irak savaşı döneminden kötü durumda

Reuters: Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

Reuters: Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

"Düşmanlarımızın baskısı, İslam devrimi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir savaş oldu. Ama umutsuzluğa kapılmıyorum, gelecek için ümitliyim ve birlik olduğumuz müddetçe bu zor koşulları aşabileceğimizi düşünüyorum."

"Savaş döneminde bankalarımız, petrol satışımız, ithalat ve ihracatımızla ilgili sorunumuz yoktu, yalnızca silah ambargosuna maruz kalmıştık."

İran lideri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonominin 1980-88 arasındaki Irak savaşı döneminden daha kötü bir noktaya geldiğini belirtti:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin uluslararası yaptırımlar nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

IMF'nin açıklaması, ABD'nin Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'ye tanıdığı İran'dan petrol alım istisnasından önceydi.

Bu ülkelerin de İran'dan petrol alımını durdurmasıyla birlikte İran ekonomisinin daha fazla küçülme ihtimali bulunuyor.

ABD ayrıca, İran'a "net ve kesin bir mesaj vermek için" uçak gemileri USS Abraham Lincoln'u Orta Doğu'ya gönderdiklerini açıkladı. Daha önce zaman zaman Basra Körfezi'nde konuşlandırılan USS Abraham Lincoln, 2003'teki Irak Savaşı'nda da kullanılmıştı.

Washington, Körfez bölgesine Patriot füze savunma sistemi bataryası ve USS Arlington savaş gemisini göndereceğini de duyurdu.