FİNANS

Rusya 2020'de dolarla borçlanmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020’de ABD doları üzerinden dış borçlanma gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, “Muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” dedi.

Rusya 2020'de dolarla borçlanmayacak

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019’nın sonuna kadar dış borçlanma planlamadıklarını söyledi.

Gelecek yıla ilişkin planlamada dolardan uzaklaşacaklarını anlatan Siluanov, “2020’de dolar olmayan para birimlerinden, muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017’ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7’ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7’ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2’ye yükseltildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ile birlikte ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
dolar rusya Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov

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