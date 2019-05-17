FİNANS

Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 88 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

Rusya'dan sermaye çıkışı bu yılın ilk 4 ayında 34,7 milyar dolara çıktı

Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 88 arttı

Rusya'dan net sermaye çıkışı bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak, 34,7 milyar dolara ulaştı.

Rusya Merkez Bankası, ülkeden sermaye çıkışının bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak, 18,5 milyar dolardan 34,5 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdığı kaydedildi.

Rusya’dan sermaye çıkışı, 2018’de bir önceki yıla göre 2,6 kat artarak 67,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
rusya sermaye çıkışı

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