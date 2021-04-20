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Rusya'ya domates kotası yine doldu

20.04.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 2017'den itibaren 50'şer bin tonluk uyguladığı domates ihracatında ocak ayında açılan ek kota, geçen hafta doldu. Rusya'ya domates ihracatı yine durdu. Sektör temsilcileri, Rusya'ya kotasız ticaret çağrısında bulundu.

Rusya'ya domates kotası yine doldu

Rusya Federasyonu'nun 2015 yılı sonundaki uçak krizi sonrasında durdurduğu ve 2017 yılında 50 biner tonluk kotalar halinde Türkiye'den yeniden başlatılan domates ihracatında, geçen yıl Aralık ayında 200 bin tonluk sınıra ulaşıldı. Özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesimlerindeki örtü altı üretim merkezlerinin en yoğun ihracat döneminde kotanın dolması nedeniyle hem üretici hem de ihracatçı zor günler yaşadı. Süreçte Ticaret Bakanlığı'nın girişimleriyle ocak ayı ortalarında 50 bin tonluk yeni kota açıldı.

Rusya Federasyonu Hükümeti'nin yeni kararnameyle Türkiye'den domates ihracatı kotasını 200 bin tondan 250 bin tona yükselttiği ocak ayından itibaren yeniden ihracatına başlanılan domateste, en son açılan kota da geçen hafta itibarıyla doldu. Kotanın dolmasıyla Rusya'ya domates ihracatı, bir kez daha durduruldu.

YENİ KOTA BEKLENİYOR

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) eski Başkan Yardımcısı Ergin Civan, kotanın dolmasıyla birlikte Rusya'ya domates ihracatının yine durdurulduğunu kaydetti. Şimdi yeniden herkesin yeni kota açılması beklediğini belirten Civan, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere tüm ihracatçı birliklerin, ilgili bakanlıklara talepleri yeniden ilettiğini söyledi.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Her seferinde 50'şer bin tonluk kotalar açıldığını, Rusya'nın kotayı tamamen kaldırmadığını söyleyen Civan, "Her seferinde kota sonuna gelindiğinde ihracat duruyor, yeni kota açılana kadar 3-4 hafta veya daha uzun süre bekleniyor ve yeniden açılıyor. Kalıcı çözüm bu kotanın tamamen kaldırılması. Bu kota kaldırılmadan maalesef ihracatçı rahat çalışamayacak. Şu an bakanlıklar düzeyinde yeniden resmi girişimler başlatıldı ve kotanın tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

KOTASIZ TİCARET

Kotanın 250 bin tona ulaşmasıyla Rusya domates ihracatının bir kez daha durdurulduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, hem havaların soğuk gitmesi ve iç piyasadaki talebin yüksek olması hem de diğer ülkelere domates ihracatı nedeniyle Rusya'ya ihracatın durmasının piyasayı çok etkilemeyeceğini söyledi. Mayıs ayı başı itibarıyla yeni sera ürünlerin çıkmaya başlayacağını açıklayan Doğan, "Havalar ısındığı için de zaten fiyat düşüşü olur. Tabi Rusya'ya da ihracat olsaydı daha iyi olurdu. Her zaman talebimiz kotasız ticaret ama yine öncelikli kotanın açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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8 10 liraya domates yiyoruz yazıklar olsun bee

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