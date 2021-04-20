Rusya'ya domates kotası yine doldu

Rusya Federasyonu'nun 2015 yılı sonundaki uçak krizi sonrasında durdurduğu ve 2017 yılında 50 biner tonluk kotalar halinde Türkiye'den yeniden başlatılan domates ihracatında, geçen yıl Aralık ayında 200 bin tonluk sınıra ulaşıldı. Özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesimlerindeki örtü altı üretim merkezlerinin en yoğun ihracat döneminde kotanın dolması nedeniyle hem üretici hem de ihracatçı zor günler yaşadı. Süreçte Ticaret Bakanlığı'nın girişimleriyle ocak ayı ortalarında 50 bin tonluk yeni kota açıldı.

Rusya Federasyonu Hükümeti'nin yeni kararnameyle Türkiye'den domates ihracatı kotasını 200 bin tondan 250 bin tona yükselttiği ocak ayından itibaren yeniden ihracatına başlanılan domateste, en son açılan kota da geçen hafta itibarıyla doldu. Kotanın dolmasıyla Rusya'ya domates ihracatı, bir kez daha durduruldu.

YENİ KOTA BEKLENİYOR

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) eski Başkan Yardımcısı Ergin Civan, kotanın dolmasıyla birlikte Rusya'ya domates ihracatının yine durdurulduğunu kaydetti. Şimdi yeniden herkesin yeni kota açılması beklediğini belirten Civan, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere tüm ihracatçı birliklerin, ilgili bakanlıklara talepleri yeniden ilettiğini söyledi.