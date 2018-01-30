Rusya'yla Türkiye arasında bir ilk: Tam 1,5 milyon ruble!

Moskova Borsası'nın Türk lirası üzerinden işlemlere başladığı bildirildi.

Borsa'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk lirası üzerinden işlemlere başlandığı ve ilk günden yaklaşık 1,5 milyon rublelik işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moskova Borsası Para ve Forex Piyasaları Genel Müdürü İgor Mariç, forex piyasasına yönelik araçların genişletilmesinin, Rusya ile Türkiye arasındaki dış ticaret faaliyetlerine katılan banka müşterileri ve yatırım şirketleri için yeni fırsatlar sağladığına işaret etti.

Rusya ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2017'de yüzde 40 artarak 20 milyar doları geçtiğini hatırlatan Mariç, "Döviz piyasasında Rus rublesi ile Türk lirasının doğrudan alımlarının geliştirilmesi, karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin rolünün büyümesini teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova Borsası'nda halihazırda dolar, avro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Hong Kong doları, Çin yuanı, Belarus rublesi ve Kazak tengesi üzerinden işlemler yapılıyor.

Moskova Borsası Türk lirasının yanı sıra Japon yeni üzerinden işlemlere de bir süre önce başlamıştı.

(AA)