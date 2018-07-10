San Fransisco: Yıllık geliri 117 bin dolar olan ailenin 'yoksul' sayıldığı kent

ABD hükümetinin resmi verilerine göre, San Francisco'da yaşayan ve yıllık 117 bin dolar (538 bin 200 lira) geliri olan bir aile artık "alt gelir grubuna" dahil sayılıyor.

İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, 6 haneli maaş kazanan bir çalışanın "yoksul" sayıldığı kentler arasında, San Francisco ile birlikte yakınındaki San Mateo ve Marin Counties de gösterildi.

Aynı bölgede 4 kişilik bir aile, eğer yıllık 73 bin 300 doların altında gelir elde ediyorsa bu "çok düşük gelir" grubuna giriyor.

San Fransisco, internet ve yüksek teknoloji merkezli işlerin yarattığı ekonomik kalkınma ile paralel olarak ülkede en yüksek maaşların ödendiği bölge konumunda.

Ancak San Fransisco'daki "alt gelir" sınırı olan 117 bin 400 dolar baz alınırsa Amerikalıların üçte ikisi bu sınırın altında kazanıyor.

Amerika genelinde dört kişilik bir ailenin ortalama geliri 91 bin dolar.

326 milyon kişinin yaşadığı ülkede, 40 milyon insanın geliri, 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı olan 25 bin 100 doların altında.