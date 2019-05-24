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"Şartlar elverdiği sürece, ABD şirketleri ile ticaretimizi sürdüreceğiz"

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Huawei Kurucusu Ren Zhengfei, ilişkilerin ABD hükümetinden gelen bir kağıt parçası tarafından yok edilemeyecek kadar değerli olduğunu belirterek, "Şartlar elverdiği sürece, ABD şirketleri ile ticaretimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şartlar elverdiği sürece, ABD şirketleri ile ticaretimizi sürdüreceğiz"

Huawei'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zhengfei, ABD'nin yasalarla yönetilen bir ülke olduğunu, yasalara uyması ve reel ekonomiye bu çerçevede yaklaşması gerektiğinin altını çizerek, ABD'li şirketlerin Huawei ile aynı kaderi paylaştığını ifade etti.

Zhengfei, ABD'nin kampanyasının herkesi peşinden sürükleyecek kadar güçlü olmayacağını ve ABD'li politikacıların Huawei'nin güçlü yönlerini hafife aldıklarını belirterek, “Bu ortamda ABD şirketlerini suçlamamamız gerekir. Huawei ve bu şirketler şu anda aynı kaderi paylaşıyor. Hepimiz aynı piyasa ekonomisinin oyuncularıyız. Her ülkenin kendi çıkarları vardır.Elbette bu süreçte bazı alanlarda zarar görmemiz mümkün. Bu zararlar zaman içinde telafi edilecektir. Ancak liderlik ettiğimiz 5G gibi alanlara önemli bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bu alanda rakiplerimiz 2-3 yıllık bir süreçte dahi bizi yakalayamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

'ABD HÜKÜMETİNİ BU SORUNU ÇÖZMESİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

ABD’nin aldığı 90 günlük erteleme kararını değerlendiren Ren Zhengfei, bahsi geçen 90 günlük sürenin Huawei için çok önemli olmadığını kaydetti.

ABD'nin bu süreçteki uygulamalarının Huawei'nin tasarrufu dışında geliştiğine dikkati çeken Zhengfei, şunları kaydetti:

"Birlikte çalıştığımız Amerikalı şirketlere de teşekkür ediyorum. 30 yıllık süreçte bugünkü duruma gelmemizde bize çok yardımcı oldular. IBM ve Accenture gibi markalar da dahil olmak üzere Huawei’ye danışmanlık hizmeti veren birçok Amerikalı şirket söz konusu. Bunun dışında uzun yıllardır çok sayıda ABD menşeili şirket ile yazılım ve donanım ürünleri kapsamında da ticari iş birliğimiz bulunuyor.

Bu son olay karşısında da tüm bu şirketlerin bizlere adalet duygusu ve empati ile yaklaştığını hissedebiliyorum. 5G atom bombası değil, topluma faydası olan bir teknolojik gelişimdir. Google da iyi ve sorumluluk sahibi bir şirket. ABD hükümetini bu sorunu çözmesi için ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun için uygun çözümleri tartışıyoruz ve uzmanlarımız bunun üzerinde çalışıyor."

'ABD ŞİRKETLERİNİN ÜRETTİĞİ KADAR İYİ ÇİPLER ÜRETEBİLİRİZ'

Zhengfei, ABD'li şirketlerin ürettiğini kadar iyi çipler üretebileceklerini, bunun ABD'den çip almayacakları anlamına gelmediğini ve ABD hükümetinin onay vermesi durumunda ABD'li tedarikçilerden çip almayı sürdüreceklerini belirtti.

Bu süreçte kimsenin kimseyi dışlamaması gerektiğinin altını çizen Zhengfei, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte iş ortaklarımızdan yeterli düzeyde tedarik olmasa dahi sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum, bunun da nedeni, ihtiyaç duyduğumuz tüm üst düzey çipleri üretebilmemizdir. Uyguladığımız 1+1 politikası çerçevesinde, çiplerimizin yarısı ABD şirketlerinden gelirken yarısı Huawei tarafından üretiliyor. Kendi çiplerimizin maliyetleri çok düşük olmasına rağmen, yine de bu ticarete devam etmeyi tercih ediyoruz. Dünyadan soyutlanamayız, bu ekosistemin bir parçası olmaya devam etmeliyiz."

'İLİŞKİLER ABD HÜKÜMETİNDEN GELEN BİR KAĞIT PARÇASI TARAFINDAN YOK EDİLMEYECEK KADAR DEĞERLİ'

Zhengfei, Huawei’nin ABD şirketleri ile olan yakın ilişkilerinin her iki tarafın on yıllarca süren çabalarının bir sonucu olduğunu aktararak, bu ilişkilerin ABD hükümetinden gelen bir kağıt parçası tarafından yok edilemeyecek kadar değerli olduğunun altını çizdi.

Şartlar elverdiği sürece ABD şirketleriyle ticareti sürdüreceklerini belirten Zhengfei, "Bilgi toplumunun gelişimi için birlikte çalışacağız. ABD’li politikacıların ne düşündüğünü tam olarak bilmiyorum. Ancak sadece bir ülkenin teknolojik olarak önünde olduğumuz için hedef tahtasında olmak doğru değil. Bu süreçte kızımı tutukladılar, başarı isteğimizi sarsmaya çalıştılar ama ailemin beni cesaretlendirmesi bu isteğimi sağlamlaştırdı. Kızım bana yazdığı mektupta zihinsel olarak kendisini motive ettiğini söyledi. O çok iyimser. Bu beni çok rahatlattı ve üzerimdeki baskıyı hafifletti." değerlendirmesinde bulundu.

5G'DE İLK ADIMI TÜRK PROFESÖR ERDAL ARIKAN ATTI

5G'nin toplum üzerinde çok büyük etkisi olacağına inandıklarını ve bu teknolojinin on yıl önce Türk profesör Erdal Arıkan tarafından hayata geçirilen bir matematik çalışmasıyla ortaya çıktığını hatırlatan Zhengfei, gelecekte, farklı aşamalarda teknolojileri araştıran daha fazla bilim insanıyla çalışacaklarını dile getirdi.

Zhengfei, dünyanın tanınmış profesörlerine büyük miktarda finansman sağlayan bir stratejik araştırma enstitüsüne sahip olduklarını hatırlatarak, “Profesör Arıkan’ın makalesinin yayınlanmasından iki ay sonra biz de üzerinde çalışarak, bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu anladık. Daha sonra bu çalışmaya dayanarak patent başvurusu yapmaya başladık. Binlerce Huawei çalışanı bu araştırmaya dahil oldu. Bu kaynağı, teknolojik bir standarda dönüştürmek 10 yılımızı aldı. Dünyadaki en güçlü 5G patentlerine sahibiz ki bu da sektörün yüzde 27’lik bir dilimini kapsıyor. Arıkan’ın daha fazla doktora öğrencisi yetiştirebilmesi için de ayrı bir destek programı yürütüyoruz. Global olarak Ar-Ge tarafında 26 uzmanlık merkezimiz var. Şu anda Huawei'de çalışan 700'den fazla matematikçi, 800 fizikçi ve 120 kimyagerimiz var.” ifadelerini kullandı.

'KISITLAMALAR BİZİ ETKİLEMEYECEK'

Huawei'nin maruz kaldığı kısıtlamaların büyük etki yaratmayacağını ve her koşulda hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Zhengfei, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kısıtlamaların elbette etkileri olacak, ancak büyüme endeksine önemli bir zarar vermeyecek ve endüstrimizin gelişmesine engel olmayacaktır. Şirket olarak, ABD şirketlerinin bileşenlerini kullanmayı bırakmak niyetinde değiliz. Bu süreçte şirketimiz büyük bir tedarik sıkıntısı çekmeyecek, buna çok iyi hazırlandık. ABD’nin harekete geçmek için hukuki sürecin sonucunu bekleyeceğini ve değerlendirme için yaklaşık 2 yılımızın olacağını düşündük. Ancak Meng Wanzhou’nun tutuklanması, sürecin böyle ilerlemediğini hepimize gösterdi.

Huawei ürünleri, sonuç olarak metadır. İnsanlar isterlerse onları isterse diğer ürünleri kullanırlar. Politika bunun dışında bırakılmalıdır. Huawei sadece bir şirkettir. İşimize popülizmi asla karıştırmamalıyız. Huawei yöneticileri kişisel çıkarlarına veya kurumsal çıkarlarımıza dayalı sorunları dikkate almaz. Biz küresel bir şirketiz, bizi dünyada bu özelliğimizle kabul eden ve destekleyen birçok kişi ve kurum var.”

'5G TEKNOLOJİMİZ YENİ BAZ İSTASYONU KULELERİNE İHTİYAÇ DUYMUYOR'

Zhengfei, Huawei'nin geliştirdiği 5G baz istasyonlarının yeni kule inşasına gerek duymadığını belirterek, istasyonların korozyon önleyici malzemeden üretildiğini ve onlarca yıl çalışabildiğini kaydetti.

5G'nin ağ kapasitesi açısından, 4G'den 20 kat, 2G'den 10 bin kat daha büyük olduğunu anımsatan Zhengfei, “5G baz istasyonlarımızın bit başına güç tüketimi, 4G'den on kat daha düşüktür ve boyut olarak da yüzde 70 daha küçük, daha hafif ve neredeyse bir evrak çantasıyla aynı büyüklüktedir. Bu da 5G ekipmanımızın yeraltı kanalizasyon sistemlerine bile kurulabileceği anlamına gelir. Özellikle önemli tarihi binalara sahip Avrupa pazarları için son derece uygun bir seçenek. Avrupa'daki müşterilerimiz inşaat gerektirmeyen 5G baz istasyonlarımızla mühendislik maliyetlerini saha başına 10 bin avroya kadar azaltabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanından başka alanlara girmeyeceğini belirten Zhengfei, otomobil güvenliği ile ilgili bir çalışmaları olmadığını, sadece otomotiv endüstrisindeki firmalarla beraber çalıştıklarını ifade etti. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ren Zhengfei ABD hükümeti Huawei

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