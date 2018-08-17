Sky News Ekonomi Editörü Ed Conway: Türk ekonomisindeki sarsıntılar en fazla İngiltere'yi etkiler

Sky News Ekonomi Editörü Ed Conway, Türk şirketlerinin en fazla borç aldığı ülkenin İngiltere olduğunu, bu yüzden Türk ekonomisindeki olumsuzluklardan en fazla İngiltere'nin etkileneceğini yazdı. Conway'e göre İngiltere Merkez Bankası'nın önlemlerine rağmen, Türk ekonomisindeki olası bir çöküşün İngiltere'de korkunç sonuçları olacak.

Ed Conway, yazısının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin artırılmasının enflasyona neden olacağı yönündeki yaklaşımını eleştirdi.

Bunun gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Conway, "Bir ekonomistin dediği gibi bu biraz, şemsiyenin yağmura neden olduğuna inanmaya benziyor" dedi.

Türkiye'nin, aralarında Şili ve Arjantin'in de bulunduğu ülkeler gibi dolar üzerinden yoğun bir dış borç altına girmesinin büyük hata olduğunu söyleyen Conway, şimdi gelişmekte olan piyasaların, ABD'nin faiz artırmasıyla büyük bir borç sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Conway, bunun beklenen bir gelişme olduğunu da ekledi.

"Türkiye'nin soruları 2008'in tekrarlanmasını tetikler mi?" diye soran Conway buna, "Cevap kısa; muhtemelen hayır. Ama finansal sistemin çöküşü atlatacağı, ciddi bir aksama yaşamayacağı anlamına gelmiyor" diye yanıt verdi.