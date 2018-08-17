FİNANS

Sky News Ekonomi Editörü Ed Conway: Türk ekonomisindeki sarsıntılar en fazla İngiltere'yi etkiler

17.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Ed Conway, İngiliz Times gazetesindeki köşe yazısında Türk şirketlerinin en fazla borç aldığı ülkenin İngiltere olduğunu, en Türk ekonomisindeki olumsuzluklardan en fazla İngiltere'nin etkileneceğini yazdı. Conway'e göre İngiltere Merkez Bankası'nın önlemlerine rağmen, Türk ekonomisindeki olası bir çöküşün İngiltere'de korkunç sonuçları olacak.

Sky News Ekonomi Editörü Ed Conway, Türk şirketlerinin en fazla borç aldığı ülkenin İngiltere olduğunu, bu yüzden Türk ekonomisindeki olumsuzluklardan en fazla İngiltere'nin etkileneceğini yazdı. Conway'e göre İngiltere Merkez Bankası'nın önlemlerine rağmen, Türk ekonomisindeki olası bir çöküşün İngiltere'de korkunç sonuçları olacak.

Ed Conway, yazısının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin artırılmasının enflasyona neden olacağı yönündeki yaklaşımını eleştirdi.

Bunun gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Conway, "Bir ekonomistin dediği gibi bu biraz, şemsiyenin yağmura neden olduğuna inanmaya benziyor" dedi.

Türkiye'nin, aralarında Şili ve Arjantin'in de bulunduğu ülkeler gibi dolar üzerinden yoğun bir dış borç altına girmesinin büyük hata olduğunu söyleyen Conway, şimdi gelişmekte olan piyasaların, ABD'nin faiz artırmasıyla büyük bir borç sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Conway, bunun beklenen bir gelişme olduğunu da ekledi.

"Türkiye'nin soruları 2008'in tekrarlanmasını tetikler mi?" diye soran Conway buna, "Cevap kısa; muhtemelen hayır. Ama finansal sistemin çöküşü atlatacağı, ciddi bir aksama yaşamayacağı anlamına gelmiyor" diye yanıt verdi.

Borsa İstanbul

'2008'de, düşünülen en kötü şeyden kötüsü yaşanmıştı'

Ed Conway sadece Türkiye değil, Çin, Ukrayna, Güney Afrika, Meksika ve Brezilya ekonomilerinin de çok kırılgan görüldüğünü belirtti.

Yapılan araştırmaların Türk şirketlerinin en fazla yabancı borcu İngiltere'den aldığını ortaya koyduğunu belirten Conway, bu yüzden Türk ekonomisindeki olumsuzluklara en fazla maruz kalacak ülkenin İngiltere olduğunu vurguladı.

Conway, alınan önlemlere rağmen Türk ekonomisindeki olası bir çöküşün İngiltere ve finans merkezi Londra açısından korkunç sonuçlara neden olabileceğini savundu:

"Londra, para ve finansal araç üretip yöneten ve bunları dünyada dağıtan devasa bir makine olması nedeniyle fevkalade korunmasız durumda.

"İyi haber, İngiltere Merkez Bankası'nın bunun gayet farkında olması ve bazı olası sonuçları bertaraf etmesi. Ancak 2008 krizinin verdiği ders şu oldu: Olabilecek en kötü şeyi düşünseniz bile gerçek tahmin ettiğinizden çok daha korkunç olabilir."

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