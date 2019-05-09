FİNANS

Stiglitz: Kripto para birimleri yasaklanmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Nobel Ekonomi Ödüllü ABD’li Ekonomist Joseph Stiglitz, kripto para birimlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Stiglitz: Kripto para birimleri yasaklanmalı

CNBC’nin sorularını yanıtlayan Stiglitz, kripto para birimlerinin para transferi işlemlerini daha az şeffaf hale getirerek yasaya aykırı eylemlerin yapılmasına yol açtıklarını söyledi. Stiglitz, dijital ödeme sistemlerini ve dolar gibi devlet destekli para birimlerinin elektronik olarak kullanımını desteklediğini belirtti ve ekledi:

“Elektronik ödeme sistemlerine geçilmesinin büyük bir savunucusuyum; çünkü, dijital ödeme sistemlerinin birçok faydası olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde daha iyi yönetilebilen bir ekonomiye sahip olabiliriz. Eğer insanların gerçek zamanda ne kadar harcadıklarına ilişkin veriye sahip olursak, ABD Merkez Bankası (Fed) da faiz oranlarını daha etkili bir şekilde uygulayabilir. Bu şekilde daha iyi bir makroekonomik yönetime sahip olabiliriz.”

Kripto para birimlerine ilişkin yaptığı açıklamada da Stiglitz, merkezsiz teknoloji üzerine kurulu söz konusu birimlerin yasaya aykırı eylemlere sebep olmaları sebebiyle yasaklanması gerektiğini söyledi. Stiglitz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kripto para birimlerini tamamen yasaklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonomideki standart yaklaşımlarımızda, bir para biriminin sahip olabileceği bütün iyi özellikleri tartışıyoruz ve dolar, söz konusu özelliklerin hepsine sahipken, kripto para birimleri bu özelliklere sahip değil.

“Eğer yasaya aykırı eylemler olmadan daha etkili bir ekonomiye sahip olmak istiyorsak, elektronik ödeme mekanizmalarına yönelmemiz gerekiyor. Elektronik ödeme sistemlerinde gözetim tehlikeleri olmadan şeffaflık sağlamanın bir yolunu bulmalıyız.”

KAYNAK:DHA

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Financial Times: Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyorFinancial Times: Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor
Financial Times: İstanbul seçimlerinin iptali Türkiye'deki siyasi kargaşa olasılığını artırdıFinancial Times: İstanbul seçimlerinin iptali Türkiye'deki siyasi kargaşa olasılığını artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Joseph Stiglitz Kripto para birimleri Nobel Ekonomi Ödüllü

En Çok Okunan Haberler

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Dolarda neler bekleniyor?

Dolarda neler bekleniyor?

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

Geçim kaynağı oldu

Geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Dünya bu kararı konuşuyor! Önümüzdeki aylarda Bitcoin'e savaş açacak

Dünya bu kararı konuşuyor! Önümüzdeki aylarda Bitcoin'e savaş açacak

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren haber

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren haber

Kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Financial Times: Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor

Financial Times: Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor

Financial Times: İstanbul seçimlerinin iptali Türkiye'deki siyasi kargaşa olasılığını artırdı

Financial Times: İstanbul seçimlerinin iptali Türkiye'deki siyasi kargaşa olasılığını artırdı

Trump'ın ek vergi tehdidinin ardından Çin borsası sarsıldı

Trump'ın ek vergi tehdidinin ardından Çin borsası sarsıldı

Enflasyonda düşüşün kalıcı olabilmesi için ne yapılmalı?

Enflasyonda düşüşün kalıcı olabilmesi için ne yapılmalı?

Enflasyon Nisan ayında yüzde 19,50 oldu

Enflasyon Nisan ayında yüzde 19,50 oldu

ABD İran yaptırımları: Muafiyetlerin kalkması petrol fiyatlarını ve Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD İran yaptırımları: Muafiyetlerin kalkması petrol fiyatlarını ve Türkiye'yi nasıl etkiler?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.