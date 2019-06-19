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Stiglitz: Kripto para birimlerini tamamen ortadan kaldırmalıyız

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

ABD’li Nobel Ekonomi Ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz, kripto para birimlerinin tamamen “ortadan kaldırılması” gerektiğini söyledi.

Stiglitz: Kripto para birimlerini tamamen ortadan kaldırmalıyız

Facebook’un kripto para birimi Libra’nın Salı günü tanıtılmasının ardından kripto para birimleri yeniden gündemde yer alırken, söz konusu teknolojiye yönelik eleştiriler de devam ediyor.

Stiglitz, CNBC’ye verdiği röportajda, kripto para birimlerinin bir tür kara ağ olduğunu belirterek, “Kripto para birimlerini tamamen ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kripto para birimlerine yönelik bütün bu ilgi beni rahatsız ediyor çünkü yapılan şey, işlemleri şeffaf bir platformdan bir tür kara ağa taşımaktan başka bir şey değil” dedi.

Stiglitz, kripto para birimlerinin oluşturduğu tehlikelere dikkat çekerek, dünyanın çoktan emlakçılığın kara para aklamada oynadığı rolü gördüğünü söyledi ve ekledi:

“Cennet Belgeleri ve Panama Belgeleri’nde kara para aklamanın bütün boyutlarını gördük. Dünya refahının büyük bir kısmı bu kara sığınaklarda yer alıyor.”

Bunun yanında elektronik ödemelerin uzun bir süredir destekçisi olduğunu belirten Stiglitz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“(Elektronik ödemelerin) oldukça fazla faydası bulunuyor. Eğer bütün insanların tam vaktinde ne kadar harcadığı verisine sahip olabilirsek daha iyi yönetilen bir ekonomimiz olacağını düşünüyorum. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha verimli bir şekilde oluşturmasına ve daha iyi bir makroekonomik yönetimin oluşmasına imkan sağlar.”

Stiglitz, kripto para birimlerine ise şiddetle karşı çıkarken, gözetimin oluşturduğu tehlikeler olmadan elektronik ödemeleri daha şeffaf bir hale getirmek için bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca Stiglitz kripto para birimlerinin iyi bir para biriminin özelliklerine sahip olmadığını belirtti. “Dolar, bir para biriminde bulunması gereken bütün iyi özelliklere sahip fakat kripto para birimlerinde bu özellikler mevcut değil” diyen Stiglitz, ülkenin dolar formunda istikrarlı bir para birimine sahip olduğunu ve insanların kripto para birimlerine yönelmesine gerek olmadığını belirtti.

KAYNAK:DHA

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