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Subway, 500 restoranının kapısına kilit vuracak

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Türkiye'de de 99 restoranı bulunan Subway, restoran sayısı politikasını terk ediyor. Bu doğrultuda 500 restoranın kapatılmasına karar verildi.

Subway, 500 restoranının kapısına kilit vuracak

Dünyanın en yaygın fast food zincirlerinden Subway, yaklaşık 500 restoranını kapatma kararı aldı. Subway CEO'su Suzanne Greco da gelişmeyi doğruladı. Geçen sene de 800 restoranını kapatan Subway, Türkiye'de de 99 restoranla faaliyet gösteriyor.

Şirket, kapatılan restoranların yanı sıra bazı restoranların da yerlerini değiştirecek. Subway. Son 3 yıldır, özellikle ABD'de bulunan restoran sayısını kademe kademe azaltan Subway, bunun uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

60 yaşındaki Subway CEO'su Suzanne Greco, en iyi lokasyonlarda var olmak istediklerini belirterek eskiden restoran sayısına odaklandıklarını ama artık pazar paylarını güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Asıl fırsatın uluslararası genişlemede olduğunu belirten Subway yöneticileri İngiltere, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Çin ve Meksika'da 1000 civarı restoran açacak.

FAST FOOD SEKTÖRÜNDE REKABET KIZIŞIYOR

50 yıl önce kurulan ve çeşitli sandviçleriyle bilinen Subway modern restoran zincirlerinin ortaya çıkması ve başta McDonald's olmak üzere sektördeki rekabetin artmasıyla ABD içerisindeki satışlarını arttırmakta sorun yaşıyor.

Süpermarket ve benzincilerin de hızlı sandviç tedariği konusundaki iştahlarının artması da Subway'in üzerindeki baskıyı arttırıyor.

Subway satışları geçen yıl yüzde 4.4 düşerken, McDonald's yüzde 3.4 artış kaydetmişti.

Müşteri trafiğini hızlandırmak için mönülerinde yeniliğe giden ve yeni bir sadakat programı başlatan ABD merkezli şirket, ödül sistemiyle 2 dolarlık indirim ve çeşitli promosyonlar vermeye ve bazı restoranlarını da modernize ederek siparişleri dokunmatik kiosklarla almaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
subway fast food

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