Suriye petrolü - Trump'ın 'güvenceye aldık' dediği kaynaklar kim için, ne kadar stratejik?

Ülkede petrol üretiminin zirve yaptığı 1990'lı yılların ortasında dahi, günlük petrol üretimi miktarı 600 bin varili aşmıyordu.

2011 öncesi verilerde ise ülkenin yıllık petrol üretiminin oldukça mütevazi seviyelerde olduğu gözüküyor.

Suriye iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana anlamlı bir petrol üretimi gerçekleştirmiyor.

Peki Suriye'nin petrol kaynakları ne kadar stratejik öneme sahip, bu kaynaklar kim için neden önemli?

Yaklaşık üç hafta önce Suriye'deki ABD askerlerini çekeceğini ilân eden ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamalarda Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularını korumak üzere bölgede kalınacağını söylemişti.

Komşu ülke Irak aynı yıllarda günde iki milyon varil petrol üretimi yapıyordu. Petrol ihraç eden ülkeler birliği (OPEC) verilerine göre Irak'ın bugünkü petrol üretimi ise günde 3,6 milyon varil seviyesinde.

Savaş ise zaten çok güçlü olmayan Suriye petrol endüstrisine büyük bir darbe vurmuş durumda.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Suriye 2018'de günlük sadece 28 bin varil petrol üretimi yaparak 78'inci sırada yer alabildi. Aynı listede 54'üncü Türkiye'nin geçtiğimiz yıl günlük petrol üretimi 73 bin varil seviyesindeydi.

Londra merkezli uluslararası veri analiz şirketi IHS Markit'ten enerji uzmanı Daniel Yergin, ABD radyosu NPR'a yaptığı açıklamalarda "Suriye petrolü küresel piyasalar için hiçbir zaman önemli olmadı. Çünkü üretim her zaman çok düşük seviyelerdeydi" diyor.

Suriye'nin petrol rezervleri ne kadar?

Bir ülkenin petrol üretimi az olsa da kanıtlanmış rezervleri yüksek seviyelerde olabiliyor. Örneğin dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olan ülkesi Venezuela, ABD yaptırımları nedeniyle petrolünü uluslararası pazarlara taşıyamadığından üretimde de ciddi bir düşüş yaşanıyor.