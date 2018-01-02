FİNANS

Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına yüzde 127 zam

02 Ocak 2018 10:44

Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına büyük bir zam geldi. Ülkedeki fiyatlar bir günde iki kattan fazla arttı.

Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına yüzde 127 zam

Suudi Arabistan'da benzine yüzde 127 oranda zam yapıldı. zamla birlikte benzinin litre fiyatı 1,14 riyalden 2,04 riyale çıktı. Türk Lirası olarak ise 2,05 liraya karşılık geliyor.

Böylece Suudi Arabistan benzin fiyatlarına iki yıl içinde ikinci kez zam yapmış oldu. Ayrıca yeni yıl ile birlikte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde KDV uygulaması başladı. Çok sayıda ürüne uygulanacak yüzde 5 oranında KDV ile iki hükümetin de 2018 yılında 21 milyar dolar elde etmesi bekleniyor. Bu da milli gelirlerin yüzde 2'sine denk geliyor.

Diğer körfez ülkeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar ise KDV uygulamasına geçişi 2019 yılına erteledi.

KDV UYGULAMASI DA BAŞLADI

Öte yandan ülkede dün itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması da başladı.

"Sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı" belirtildi.

Yüzde 5 olacağı kaydedilen KDV uygulamasının konut kirası, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı bazı alanlarda uygulanmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım Bakanlığının bu uygulama sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceğine işaret edildi.

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı aktarıldı. AA

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