Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılar: 'Üretim ay sonunda normale dönecek'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, hafta sonu ülkedeki en büyük petrol tesislerinden ikisine yapılan saldırıların ardından petrol arzının normale döndüğünü, "Eylül ayı sonunda günde 11 milyon varil petrol üretimi kapasitesine ulaşacaklarını" açıkladı.

Kasım ayı sonunda ise hedeflenen üretim kapasitesi; günde 12 milyon varil.

Eylül ayı içinde müşterilerine söz verdikleri gibi petrol ihracatının devam edeceğini açıklayan Enerji Bakanı, ekim ayı boyunca günde 9.89 milyon varil petrol üretiminin hedeflendiğini de söyledi:

"Saldırının neden ve kim tarafından düzenlendiğini hâlâ kesin olarak bilmiyoruz. Suudi Arabistan, küresel petrol piyasalarının en güvenilir tedarikçisi olmaya devam edecek. Petrol ihracatında bir düşüş olmasını beklemiyoruz. Krallık, bundan sonra olabilecek saldırıları önlemek için çok sert önlemler almak durumunda kalıyor."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ilk incelemelere göre saldırıda İran silahlarının kullanıldığını duyurmuştu.

Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husi milisleri üstlenmişti ancak ABD, saldırılarla ilgili İran'ı suçluyor. İran ise suçlamaları reddediyor.