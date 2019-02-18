Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan'a 20 milyar dolarlık yardım vaadinde bulundu.

Prens Muhammed ile Pakistan Başbakanı İmran Han arasında imzalanan madencilik ve petro-kimya ağırlıklı anlaşmalar, güneydeki liman kenti Gwadar'da sekiz milyar dolarlık bir petrol rafinerisi inşa edilmesini de içeriyor.

Prens için resmi tatil ilan edildi

Suudi Prens ve heyeti Pakistan'da şimdiye kadar hiçbir devlet başkanına uygulanmayan bir protokolle görkemli bir şekilde karşılandı. Ziyaret nedeniyle sadece başkent İslamabad'ı kapsayacak şekilde bugün için resmi tatil ilan edildi.

Muhammed bin Selman'ın uçak filosuna Pakistan hava sahasından itibaren JF-17 Fırtına savaş uçakları eşlik etti.

Prens Muhammed, bir askeri havalimanında Başbakan İmran Han ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajva tarafından kırmızı halıda karşılandı.

Ardından Başbakan Han, Prens Muhammed'i kendi kullandığı arabayla resmi konuta götürdü.

Prens'in Başbakanlık konutunda kaldığı açıklandı. Daha önce hiçbir lider başbakanlık konutunda ağırlanmamıştı.