FİNANS

Talk pudrası skandalı: Johnson & Johnson kansere yakalanan 22 kadına toplam 4,7 milyar dolar ödemeye mahkûm edildi

13.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

ABD merkezli ilaç ve kişisel bakım ürünleri devi Johnson & Johnson, firmanın ürettiği talk pudrası nedeniyle kansere yakalandığını söyleyen 22 kadına 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Talk pudrası skandalı: Johnson & Johnson kansere yakalanan 22 kadına toplam 4,7 milyar dolar ödemeye mahkûm edildi

ABD merkezli ilaç ve kişisel bakım ürünleri devi Johnson & Johnson, firmanın ürettiği talk pudrası nedeniyle kansere yakalandığını söyleyen 22 kadına 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

ABD'nin Missouri eyaletinde görülen davada jüri, Johnson & Johnson talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı hükmüne vardı ve şirketi önce 550 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etti, ardından da 4,1 milyar dolarlık cezai tazminat kararı aldı.

Johnson & Johnson'a talk pudrası nedeniyle 9 binin üzerinde dava açılmış durumda. Missouri eyaletinde alınan kararın diğer davalar için de emsal teşkil etmesi olası.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada mahkemenin kararı için 'büyük bir hayal kırıklığı' dendi ve kararın temyize götürüleceği ifade edildi.

Talk pudrası tehlikeli mi?

Yaklaşık altı hafta süren duruşmalarda davacı kadınlar ve aileleri Johnson & Johnson'ın talk pudrasını kullanmaya başladıktan sonra yumurtalık kanserine yakalandıklarını anlattılar.

Davacı kadınların avukatları, şirketin pudranın zararlarından haberdar olmasına karşın gerekli önlemleri almadığını, 1970'ten bu yana Johnson & Johnson talk pudralarına asbest bulaştığını ancak firmanın tüketicileri riskler konusunda uyarmadığını söyledi.

Johnson & Johnson ise savunmasında ürünlerine asbest bulaştığı iddialarını reddederken, kansere yol açanın talk pudrası olmadığını savundu.

Yapılan laboratuvar incelemelerini mahkemeye delil olarak sunan firma avukatları, 'temelden adaletsiz bir yargılama süreci' yaşandığını savundu.

İngiltere merkezli kanser araştırmaları vakfı Ovacome, kadınlarda genital bölgede talk pudrası kullanımının yumurtalık kanserine yol açabileceği yönünde endişelerin bulunmasına karşın bu şüphenin henüz kanıtlanmadığını ifade ediyor.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Brexit: İngiltere AB'den çıkış yol haritasını bugün açıklıyorBrexit: İngiltere AB'den çıkış yol haritasını bugün açıklıyor
Mobius'tan Türkiye yorumu Mobius'tan Türkiye yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mobius'tan Türkiye yorumu

Mobius'tan Türkiye yorumu

Resmen açıklandı! 249 milyon dolarlık onay

Resmen açıklandı! 249 milyon dolarlık onay

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Brexit: İngiltere AB'den çıkış yol haritasını bugün açıklıyor

Brexit: İngiltere AB'den çıkış yol haritasını bugün açıklıyor

Mobius'tan Türkiye yorumu

Mobius'tan Türkiye yorumu

Financial Times: Erdoğan ekonomiyi aile meselesi yaptı

Financial Times: Erdoğan ekonomiyi aile meselesi yaptı

İngiliz perakende zinciri 25 mağazasını kapatıyor

İngiliz perakende zinciri 25 mağazasını kapatıyor

Yeni kabine: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı bekleyen 5 önemli sorun

Yeni kabine: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı bekleyen 5 önemli sorun

Çin'den Orta Doğu'ya milyarlarca dolarlık kredi ve yardım paketi

Çin'den Orta Doğu'ya milyarlarca dolarlık kredi ve yardım paketi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.