Tanzanya'da kaju fıstığı krizinde ordu devreye girdi

Tanzanya'da kaju fıstığının fiyatları yüzünden çıkan krizi çözmek için ordu görevlendirildi. Böylece ordu, hükümetin belirlediği fiyat üzerinden çiftçilerden kaju fıstığını satın alacak.

Cumhurbaşkanı John Magufuli, ülkenin tüccarlarına hükümetin onay verdiği fiyatlardan kaju fıstıklarını satın almaları için Pazartesi gününe kadar müddet vermişti.

Çiftçiler haftalardır ürünlerini tüccarların verdiği fiyatların çok düşük olmasını gerekçe göstererek satmayı reddediyordu.

Cumhurbaşkanı Magufuli'nun muhafleri ise siyasetçiyi ülkenin en büyük ihracat kalemi olan kajuyu siyasi amaçları için kullanmakla eleştiriyor.

Magufuli, şimdiye kadar kajuların kilogramını 1,3 dolardan almayı teklif eden 13 şirketi geri çevirdi.

Orduya ise ülkenin güneyindeki üreticilerden kajunun kilosunu 1,43 dolara alma emrini verdi.

Cumartesi günü Tanzanya lideri kriz yüzünden tarım ve ticaret bakanlarını görevden almıştı.

Parlamentodan onay eleştirisi

Cumhurbaşkanı, binlerce çiftçinin adil bir kazanç sağlaması ve ülkenin yaşamsal önemdeki ihracat kazancından mahrum kalmaması için çalıştığını söylüyor.