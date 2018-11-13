FİNANS

Tanzanya'da kaju fıstığı krizinde ordu devreye girdi

13.11.2018 08:45 | Son Güncelleme

Tanzanya'da kaju fıstığının fiyatları yüzünden çıkan krizi çözmek için ordu görevlendirildi. Böylece ordu, hükümetin belirlediği fiyat üzerinden çiftçilerden kaju fıstığını satın alacak. Cumhurbaşkanı John Magufuli, ülkenin tüccarlarına hükümetin onay verdiği fiyatlardan kaju fıstıklarını satın almaları için Pazartesi gününe kadar müddet vermişti.

Tanzanya'da kaju fıstığı krizinde ordu devreye girdi

Tanzanya'da kaju fıstığının fiyatları yüzünden çıkan krizi çözmek için ordu görevlendirildi. Böylece ordu, hükümetin belirlediği fiyat üzerinden çiftçilerden kaju fıstığını satın alacak.

Cumhurbaşkanı John Magufuli, ülkenin tüccarlarına hükümetin onay verdiği fiyatlardan kaju fıstıklarını satın almaları için Pazartesi gününe kadar müddet vermişti.

Çiftçiler haftalardır ürünlerini tüccarların verdiği fiyatların çok düşük olmasını gerekçe göstererek satmayı reddediyordu.

Cumhurbaşkanı Magufuli'nun muhafleri ise siyasetçiyi ülkenin en büyük ihracat kalemi olan kajuyu siyasi amaçları için kullanmakla eleştiriyor.

Magufuli, şimdiye kadar kajuların kilogramını 1,3 dolardan almayı teklif eden 13 şirketi geri çevirdi.

Orduya ise ülkenin güneyindeki üreticilerden kajunun kilosunu 1,43 dolara alma emrini verdi.

Cumartesi günü Tanzanya lideri kriz yüzünden tarım ve ticaret bakanlarını görevden almıştı.

Magufuli tücccarları üreticileri kazıklamaya çalışmakla suçladı

Parlamentodan onay eleştirisi

Cumhurbaşkanı, binlerce çiftçinin adil bir kazanç sağlaması ve ülkenin yaşamsal önemdeki ihracat kazancından mahrum kalmaması için çalıştığını söylüyor.

Ancak muhalifleri Magufuli'yi, bu kararı vermeden önce parlamentodan onay almaması yüzünden eleştirerek üretimin yapıldığı Mtwara bölgesinde oylarını artırmaya çalışmakla itham ediyor.

Magufuli, kriz sırasında Tanzanya'nın kaju kurumunu da lağvetti.

Kaju fıstığı

Tanzanya'da daha önce de kaju krizi yaşanmıştı.

2013'te kaju üreticilerinin protestoları sonucu 20 ev yakılmıştı.

Protestolar tüccarların üreticilere uzlaşılan fiyatın altında ödeme yapmasıyla başlamıştı.

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