Tek atamayla Brezilya piyasalarını altüst etti!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Petrobras yönetimine alışılmadık müdahalesi ülkede piyasaları altüst etti. Çoğunluk hissesine devletin sahip olduğu ülkenin en büyük petrol şirketi Petrobras CEO'su Roberto Castello Branco bir süredir Bolsonaro'nun hedefindeydi.

Petrobras artan petrol fiyatlarına paralel bir şekilde bu yıl 4 kez akaryakıt fiyatlarına zam yaptı. Koronavirüs sebebiyle işleri düşen ve artan yakıt fiyatlarıyla daha da zorlanan TIR şoförleri hükümeti son haftalarda greve gitmekle tehdit ediyordu. Bolsonaro bu durumdan Petrobras'ı sorumlu tutarken, Roberto Castello Branco piyasa koşulları ne gerekiyorsa onu yaptıklarını savunuyordu.

Haftalar süren gerginlik cuma günü Bolsonaro'nun Branco'yu görevden almaya karar vermesiyle sonuçlandı. Petrobras cuma gecesi Enerji Bakanlığı'ndan kendilerine gelen yazıyla CEO ve yönetim kurulu üyesi değişikliği için acil genel kurul toplantısı çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

HİSSELER YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Halihazırda 20 Mart'ta Roberto Castello Branco'nun görev süresi dolacaktı. Ancak bu karar bugün Petrobras hisselerinin yüzde 20 düşmesine yol açtı. Bunun nedeni ise ekonomist Branco'nun yerine atanan isim oldu. Bolsonaro, Petrobras'ın yeni CEO'sunun emekli general Silva e Luna olacağını açıkladı. Luna'nın petrol veya enerji konusunda herhangi bir tecrübesi bulunmuyor. Luna, cumartesi günü yaptığı açıklamada şirketin hissedar çıkarlarıyla tüketici çıkarları arasında bir denge kurması gerektiğini belirtti.