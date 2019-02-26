Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter mesajıyla yeniden mahkemelik oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yazdığı bir Twitter mesajı nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yeniden mahkemelik oldu.

Twitter'da 24 milyon takipçisi olan Musk, geçen yıl Tesla hisselerini geri toplamak için gerekli mali kaynağı bulduğuna dair mesajı nedeniyle 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmış ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Musk, şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü ve "bunun şirketin ilerllemesi için en iyi yol olduğunu" savunmuştu.

Musk'ın yazdığı bu tweet yüzünden Tesla da 20 milyon dolar ceza almıştı.

SEC, 19 Şubat'ta Tesla'nın üretim rakamlarıyla ilgili yanıltıcı bilgi verdiğini öne sürdüğü Musk'ın anlaşma hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla dün akşam yeniden mahkemeye başvurdu.

Musk'ın suçlu bulunması halinde bu kez daha ağır bir cezaya çarptırılma olasılığından söz ediliyor.

Avukatından izin almadan mesaj attı

Musk dava konusu yeni Twitter mesajında, "Tesla, 2011'de sıfır araba üretti, 2019'da 500 bin civarında üretecek" dedi. Elon Musk birkaç saat sonra, "2019 sonundaki yıllık üretim oranını kastettim. Muhtemelen 500 bin civarında. Yani haftada 10 bin araba. Bu yıl için teslim ettiğimiz araba sayısının 400 bin civarında olması bekleniyor" diyerek düzeltme yaptı.