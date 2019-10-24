Tesla hisseleri yüzde 20'den fazla değer kazandı

Tesla hisseleri, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 300 dolar sınırını geçti ve 307 dolara kadar yükseldi.

Şirket Çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğinde 143 milyon dolar kar ettiğini çıklamıştı. Bu rakam beklentilerin üzerindeydi.

Tesla ayrıca Çin'in Şangay kentindeki dev fabrikasında üretime başladığını da duyurmuştu.

Şirket fabrikada bu yıl sonuna dek, en uygun fiyatlı otomobili Model 3'ten haftada en az 1000 adet üretmeyi hedefliyor.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sürpriz verileri ve Çin'deki yeni fabrikasında üretime başladığını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 21 değer kazandı.

Tesla hisseleri, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 300 dolar sınırını geçti ve 307 dolara kadar yükseldi.

Şirket Çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğinde 143 milyon dolar kar ettiğini çıklamıştı. Bu rakam beklentilerin üzerindeydi.

Tesla ayrıca Çin'in Şangay kentindeki dev fabrikasında üretime başladığını da duyurmuştu.

Şirket fabrikada bu yıl sonuna dek, en uygun fiyatlı otomobili Model 3'ten haftada en az 1000 adet üretmeyi hedefliyor.

KAYNAK:BBC TÜRKÇE

