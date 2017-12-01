Tesla'nın Avustralya'daki 'mega pili' çalıştırıldı

01 Aralık 2017 11:35
Tesla'nın Avustralya'daki 'mega pili' çalıştırıldı

Tesla'nın Güney Avustralya'da inşa ettiği dünyanın en büyük lityum-iyon pili, bugün resmen çalışmaya başladı.

Dünyanın en büyük lityum-iyon pili, Güney Avustralya'daki şebekeye elektrik dağıtmaya başladı. Tesla'nın inşa ettiği 100 megavatlık pil, resmi olarak Cuma günü aktive edildi.
 
Bölgede havanın çok sıcak olmasından ötürü pil Perşembe günü de çalıştırılarak bir miktar enerji ihtiyacını karşılamıştı.
 
Güney Avustralya'da özellikle yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla ciddi elektrik sıkıntısı yaşanıyor.
 
Fransız enerji şirketi Neoen'in işlettiği bir rüzgar enerji santraline bağlı olan pil, Jamestown'da bulunuyor.
 
Pil olası bir elektrik kesintisi durumunda tek başına 30 bin hanenin bir saatlik elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor, ancak daha çok mevcut elektrik kaynaklarını desteklemek ve dengelemek için kullanılacak.
 
Güney Avustralya eyaleti Başbakanı Jay Weatherill, Temmuz ayında yaptığı açıklamada "Bu pil yenilenebilir enerjinin depolanma şeklini tamamen değiştirecek. Aynı zamanda Güney Avustralya'daki elektrik şebekesini dengeleyerek fiyatları düşürecek" demişti.
 
Musk: 100 günde tamamlanmazsa para almayacağım
 
Tesla'nın inşa ettiği dev pilin hikayesi, Avustralyalı teknoloji girişimcisi Mike Cannon-Brookes'un Twitter üzerinden Tesla'nın kurucularından Elon Musk'a meydan okumasıyla başlamıştı.
 
Cannon-Brookes, Mart ayında Musk'a Güney Avustralya'nın elektrik sorununu gerçekten çözmeyi isteyip istemediğini sordu.
 
Musk ise projenin onaylanma tarihinden itibaren 100 gün içinde pili inşa edip, yaz başlamadan çalışır hale getirme sözü verdi. Hatta Musk, pil bu süre içinde bitmezse Avustralya'dan para almayacaklarını söyledi.
 
Projeye onay 30 Eylül'de çıktı. Tesla pilin inşasını yaklaşık 60 günde tamamladı. 
 
 
Musk inşa ettikleri pilin, en yakın rakibinden üç kat daha güçlü olduğunu belirtti.
 
Güney Avustralya elektriğini rüzgar enerjisi ve kömürle çalışan santrallerden sağlıyor. Mevcut elektrik şebekesi, özellikle çok sıcak geçen yaz aylarında talebi karşılamakta zorlanıyor.
 
Elektrikli araba üreticisi Tesla, pil üretiminde de ciddi yatırımlar yapıyor. (BBC TÜRKÇE)
 
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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 21 Oy
    murat ülker denen biskevit tüccarınada küpe olsun
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  • 18 Oy
    maaşları 14 bin dolar avustralya doları işci arıyorlar
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  • 2 Oy
    seyretmeye devam. yada körebe oynayalım biz.
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  • 2 Oy
    ne olmuş bizde hes yapıyoz termik inşa ediyoz
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