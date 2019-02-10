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Ticaret Bakanı Pekcan: Fahiş zam yapan 88 firma hakkında 2 milyon ceza için işlem başlatıldı

10.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beş ilde eş zamanlı düzenlenen hal operasyonlarında yüzde 800'lere varan fahiş fiyat artışları tespit edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Halde terör estirenlerin işini bitiririz" dedi ve yarından itibaren maliyetine satış yapılacak tanzim satış yerlerinin kurulacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Fahiş zam yapan 88 firma hakkında 2 milyon ceza için işlem başlatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beş ilde eş zamanlı düzenlenen hal operasyonlarında yüzde 800'lere varan fahiş fiyat artışları tespit edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Halde terör estirenlerin işini bitiririz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptıkları denetimlerin etkisini gösterdiğini de ekledi:

"6 Şubat itibarıyla Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile 5 ilde eş zamanlı başlayan operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başladı."

Pekcan, 6 Şubat'ta gerçekleşen operasyonun sonucunda ilk verilere göre 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için bakanlık tarafından idari işlem başlatıldığını söyledi.

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Pekcan, "ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edildiğini" belirtti. Pekcan ayrıca ürün tedarikinde aracıların kayıt dışı işlemleri ile gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyat oluşumunda aşırı artışlara yol açtığını tespit ettiklerini duyurdu.

Bakan Pekcan, yapılan denetimler neticesinde Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileri ile satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini kaydetti.

Erdoğan: Yarından itibaren tanzim satış yerleri kuruluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan ise bugün İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada halde denetim yapmak isteyen müfettişlerin tehdit edildiğini açıkladı:

"Domates, patates, biber vesaire. Bunların hepsi yutturmaca, bir çete de öyle türedi. Hep birlikte, el ele verdik ve satış mağazaları ile, tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor ve bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız.

"Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.

"Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. El ele vereceğiz ve bu sömürüyü de bitireceğiz."

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