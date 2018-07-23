Ticaret savaşında yeni perde aranabilir

Ticaret savaşı endişeleri ile son dönemde dolar karşısında hızla değer kaybeden Çin yuanı, "likidite şokunun tetiklenebileceği" endişelerini beraberinde getirirken, Çin Merkez Bankası'ndan müdahale beklentileri arttı.

Çin'in haksız ticaret kazancı sağladığı gerekçesiyle ABD'nin bazı ürünlere gümrük vergisi artırımı uygulaması ile fitili çekilen ticaret savaşına ilişkin gelişmeler, tüm dünya piyasalarının odağına yerleşti.

ABD'nin Çin başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve birkaç ülkeyi daha ilgilendiren ürünlerde gümrük tarifelerini yükseltmesi, küresel ekonomide korumacılık eğiliminin artacağına dair endişeleri artırırken, bu gelişmelerin dünya ticaretinde dengeleri değiştireceği belirtiliyor.

Söz konusu gelişmeler karşısında küresel piyasalarda volatilite arttı, en büyük etki ise Çin piyasalarında görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yıl başından bu yana yüzde 15'e yakın değer kaybetti, yuandaki zayıflama derinleşti.

Bu yıla 3.314 puan seviyelerinden başlayan Şanghay bileşik endeksi, temmuz ayında ticaret gerilimine ilişkin ABD ile Çin yetkililerinden gelen açıklamalar sonrasında iki yılın en düşük seviyesi olan 2.691 puana kadar geriledi. Dolar/yuan paritesi ise 6,8112 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, dolar karşısında yuandaki yıllık değer kaybı yüzde 4,3'ü aştı.