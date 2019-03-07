FİNANS

Times: Türkiye turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' diyor

07.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Avrupa'da PKK'nın toplantılarına katılıp Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağına" yönelik sözleriyle ilgili bir haber yaptı. Haberde, "Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimine muhalefet ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacaklarını söyledi" deniliyor.

Times: Türkiye turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' diyor

İngiliz Times gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Avrupa'da PKK'nın toplantılarına katılıp Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağına" yönelik sözleriyle ilgili bir haber yaptı.

Times gazetesinin haberi, "Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimine muhalefet ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacaklarını söyledi" ifadeleriyle başlıyor.

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'nın Polatlı ilçesindeki konuşması hatırlatılıyor.

Bakan Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi.

"Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeriye girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil…"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Oliver Moody imzalı haberde, "Tehdit, özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden Erdoğan'ı eleştirmemeleri konusunda uyardığı, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Alman ziyaretçilere yönelik gözüküyor" deniliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Haberler asılsız

Konuyla ilgili benzer haberler Alman Der Tagesspiegel ve Bild gazetelerinde yayımlanmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 5 Mart'ta yazılı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Alman basınında çıkan haberler "asılsız" olarak nitelenerek, İçişleri Bakanı Soylu'nun "terörle mücadele kapsamında yaptığı açıklamaların bağlamından koparılarak çarpıtıldığı" kaydedilmişti.

Açıklamada, "Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir" denilmişti.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde son dönemde tansiyon yeniden yükseldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına sosyal medya ağlarında yaptıkları paylaşımlarda dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Uyarıda son iki yıldır Alman vatandaşlarının Türkiye'de "keyfi olarak" gözaltına alındığı vurgulanmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgilerinin Türkiye ile ilgili kısmında, "Hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması hatta beğenilmesi bile cezai yargılamalara yol açabilir" denilmişti.

Times'ın haberinde, Türkiye'de çalışan 3 Alman gazetecinin basın kartlarının uzatılmamasının da Berlin ile Ankara hattında sorun yarattığı belirtiliyor.

Haberde, "En büyük anlaşmazlık nedenlerinden biri, Erdoğan'ın rejiminin Türk kökenli yaklaşık 3 milyon Alman vatandaşı üzerinde etki kurmaya çalışıyor olması" deniliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Pek çoğu otoriter cumhurbaşkanının fanatik destekçisi, ancak önemli bir sayısının da Türkiye hükümetine karşı kanlı bir savaş yürüten PKK ile ve 2016'daki darbe teşebbüsünün arkasında olduğu söylenen İslami cemaat Gülen hareketi ile bağları var."

Haberde, son 12 ayda en az yarım düzine Alman vatandaşının ülke çapında gözaltına alındığı ve bu kişilere farklı siyasi suçlar yöneltildiği de kaydediliyor.

Alman devlet televizyonu ZDF'nin İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabirlerinden Thomas Seibert ve Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) için serbest çalışan Alman vatandaşı Halil Gülbeyaz'ın basın kartları uzatılmadı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
ABD 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını verdiABD 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını verdi
Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptıÇin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Dolar sert yükseldi!

Dolar sert yükseldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

IMF Başkanı uyardı! Fırtınaya hazır olun

IMF Başkanı uyardı! Fırtınaya hazır olun

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını verdi

ABD 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını verdi

Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı

Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı

Yerel seçimler öncesinde kamu bankaları 'iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor'

Yerel seçimler öncesinde kamu bankaları 'iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor'

AB, bankaların işlem ücretlerini düşürecek

AB, bankaların işlem ücretlerini düşürecek

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter mesajıyla yeniden mahkemelik oldu

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter mesajıyla yeniden mahkemelik oldu

Dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci sırada

Dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci sırada

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.