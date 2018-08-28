Toyota'dan Uber'e 500 milyon dolarlık 'sürücüsüz araba' yatırımı

Japon otomotiv şirketi Toyota, Uber'e sürücüsüz araba teknolojisine ilişkin anlaşma kapsamında 500 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Toyota yetkilileri, iki şirket arasında genişletilecek ortaklığın Uber'in sürücü ağına katılacak sürücüsüz (otonom) arabaların seri üretimini kapsadığını açıkladı.
İki şirketin, sürücüsüz araba piyasasındaki diğer rakiplerine yetişmek amacıyla bu hamleyi yaptığı belirtiliyor.
Toyota-Uber anlaşması, Uber'in eriyen değerini de 72 milyar dolara çıkaracak.
Uber'in 2017 yılı toplam zararı 4,5 milyar dolara ulaşmıştı.
İki şirketin ortak basın açıklamasında, otonom sürüş teknolojisinin Toyota'nın özel üretim araçlarına entegre edileceği belirtildi.
Seri, Toyota'nın 2021'de deneme sürüşleri başlayacak Sienna Minivan model arabasını temel alarak üretilecek.
Hem Toyota hem Uber, sürücüsüz araba piyasasındaki Alphabet'in Waymo şirketi gibi bazı rakiplerinin gerisinde kalmış durumda.
Mart ayında ABD'nin Arizona eyaletinde Uber'e ait bir sürücüsüz aracın deneme sürüşü sırasında bir yayaya çarparak ölümüne neden olması da, şirketi zor durumda bıraktı.
Şirket Arizona'daki tüm faaliyetlerini sonlandırdı ve sürücüsüz araçlarını yollardan kaldırdı.
Toyota ile Uber'in ortaklığı daha önceye dayanıyor.
Anlaşma, Uber'in ortaklıklar aracılığıyla sürücüsüz araç teknolojilerini geliştirme stratejisini de, ileri aşamaya taşıyor.
Pazartesi günü Uber, bundan sonra arabalardansa elektrikli scooter ve bisiklet kiralama işlerine odaklanacağını da açıklamıştı.
Uber geçen yıl bazı bisiklet şirketlerine yatırım yapmıştı.
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