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Trump 20 yıllık geleneği bozdu: 'Faiz artışlarından memnun değilim'

19.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışlarından memnun olmadığını söyleyerek Beyaz Saray'ın 20 yıllık para politikasına karışmama geleneğini bozdu.

Trump 20 yıllık geleneği bozdu: 'Faiz artışlarından memnun değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışlarından memnun olmadığını söyleyerek Beyaz Saray'ın 20 yıllık para politikasına karışmama geleneğini bozdu.

Perşembe günü CNBC televizyonunda yayınlanan röportajında konuşan Trump, Fed'in faizleri artırarak ekonomiyi yavaşlatmasından memnun olmadığını aktardı: "Ekonomi için ortaya koyduğumuz onca çabanın ardından faizlerin yükseldiğini görmeyi sevmiyorum."

Trump'ın bu sözlerinin ardından dolar gün içinde elde ettiği kazançları geri verdi, hazine tahvillerinin getirileri düştü.

Trump Ocak 2017'de göreve geldiğinden beri Fed faizleri beş kez artırdı.

Eski Fed başkanı Janet Yellen yerine Trump'ın aday gösterdiği Jerome Powell'ın başkan seçilmesinin ardından iki adet faiz artırımı gerçekleşti.

Powell, bu hafta başında Kongre'de yaptığı konuşmada yıl içinde iki faiz artışının daha sinyalini vermişti.

Bloomberg Erdoğan'ı örnek verdi

Trump'ın bu sözleri Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeleri ortaya çıkardı.

Trump'tan önceki başkanlar Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, para politikası hakkında kamuoyu önünde açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

George H. W. Bush ise 1990'lı yılların başlarında Fed'i faizleri indirmesi için baskı altına almıştı.

New York merkezli ekonomi haber ajansı Bloomberg, konuyla ilgili haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da merkez bankasının bağımsızlığı konusunda dikkatli davranmayan istisnai liderler arasında olduğunu aktardı.

Erdoğan, Mayıs ayında Bloomberg'e verdiği röportajında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi gerektiğini söylemişti.

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