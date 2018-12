Trump: ABD ekonomisinin tek sorunu Merkez Bankası

ABD Başkanı Donald Trump, ABD borsalarında son günlerde yaşanan düşüşten ABD Merkez Bankası'nı (Fed) sorumlu tutarak Amerikan ekonomisinin tek sorununun Fed olduğunu iddia etti.

Trump Twitter'da paylaştığı mesajda ABD Merkez Bankası'nın piyasaları ve "ticaret savaşlarını" anlayamadığını yazdı.

"Ekonomimizin tek provlemi Fed. Piyasanın dilinden anlamıyorlar, ticaret savaşlarının önemini ya da güçlü doların, hatta hükümetin ülke sınırlarımızla ilgili olarak kapanmasını anlamıyorlar. Fed güçlü bir golfçüye benziyor. Sayı alamıyor çünkü topa hafifçe vurmasını bilmiyor."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1077231267559755776

Trump tweet attığı sırada ise Hazine Bakanı Steven Mnuchin endişeli yatırımcıları yatıştırmaya çalışıyordu.

Dow Jones endeksi Pazartesi günü 650 puan düştü. Dow Jones'un 1931'deki Büyük Depresyon'dan bu yana ilk kez bu kadar kötü bir seyir izlediği belirtiliyor.