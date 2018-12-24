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Trump: ABD ekonomisinin tek sorunu Merkez Bankası

24.12.2018 22:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD borsalarında son günlerde yaşanan düşüşten ABD Merkez Bankası'nı (Fed) sorumlu tuttu.

Trump: ABD ekonomisinin tek sorunu Merkez Bankası

ABD Başkanı Donald Trump, ABD borsalarında son günlerde yaşanan düşüşten ABD Merkez Bankası'nı (Fed) sorumlu tutarak Amerikan ekonomisinin tek sorununun Fed olduğunu iddia etti.

Trump Twitter'da paylaştığı mesajda ABD Merkez Bankası'nın piyasaları ve "ticaret savaşlarını" anlayamadığını yazdı.

"Ekonomimizin tek provlemi Fed. Piyasanın dilinden anlamıyorlar, ticaret savaşlarının önemini ya da güçlü doların, hatta hükümetin ülke sınırlarımızla ilgili olarak kapanmasını anlamıyorlar. Fed güçlü bir golfçüye benziyor. Sayı alamıyor çünkü topa hafifçe vurmasını bilmiyor."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1077231267559755776

Trump tweet attığı sırada ise Hazine Bakanı Steven Mnuchin endişeli yatırımcıları yatıştırmaya çalışıyordu.

The Dow Jones fell more than 650 points before close on Monday. The index is on track for its worst December since 1931 during the Great Depression.

Dow Jones endeksi Pazartesi günü 650 puan düştü. Dow Jones'un 1931'deki Büyük Depresyon'dan bu yana ilk kez bu kadar kötü bir seyir izlediği belirtiliyor.

Düşüşte Çin ile yaşanan gerilim, faiz oranlarının artırılması, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki bütçe anlaşmazlığı ve Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovacağı söylentileri etkili oldu.

ABD borsalarının son 10 yılın en kötü haftalarından birini geçirmesinin ardından, Pazar günü Hazine Bakanı Mnuchin, piyasadaki gerilimi azaltmak amacıyla ABD'nin en büyük 6 bankasının genel müdürlerini aradı.

Mnuchin Pazartesi günü de ABD Merkez Bankası'ndan yetkililerle görüşerek ekonomik endişeleri yatıştırmaya çalıştı.

Hazine Bakanı ne gibi güvenceler verdi?

Hazine Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada Mnuchin'in banka genel müdürleriyle yaptığı konuşmaların içeriğine dair bilgi verildi.

Açıklamada "Bankaların genel müdürleri, tüketicilere ve piyasalara borç vermek için bolca likidite bulunduğunu teyit etti. Bankalar ayrıca piyasaların düzgün bir şekilde işlemeye devam ettiğini de belirtti. ABD'de güçlü bir ekonomik büyüme görmeye devam ediyoruz" denildi.

Bakanlığın bu gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşması pek sık rastlanan bir durum değil.

Bakan Mnuchin federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kısmen kapanmış olmasına rağmen, "kritik işlemleri yürütecek" çalışanların görevlerini sürdürdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta Fed'in faizleri yeniden artırması üzerine Başkan Trump'ın Fed Başkanı'nı kovacağı söylentileri çıkmış ancak Hazine Bakanı Mnuchin bu söylentileri yalanlamıştı.

Yatırımcılar neden endişeli?

ABD'nin önde gelen üç borsası geçen hafta, haftalık bazda son 10 yılın en büyük kayıplarından birini yaşadı.

Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi bir haftada yüzde 8.36 değer kaybetti. Bu Nasdaq'ın Kasım 2008'den bu yana yaşadığı en sert düşüş.

Pazartesi günü de Noel nedeniyle yarım gün açık olan borsalarda düşüş devam etti.

Yatırımcılar, ABD'nin ekonomik verileri halen yüksek olsa da ülkede ve dünya çapında ekonomik büyümenin yavaşlamış olmasından endişe duyuyor.

Trump'ın Çin ile sürdürdüğü ticaret savaşı ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in sürpriz istifası da yatırımcıları rahatsız etti.

Bunlara ek olarak, Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvar için Kongre'den istediği ek ödeneğin bütçeye alınmaması ve bunun sonucu olarak ABD federal hükümetinin Cuma gecesinden bu yana kısmen kapalı olması, yatırımcıların endişelerini artırdı.

Fiyatı 95 TL'ye çıktı Fiyatı 95 TL'ye çıktı
ABD Hazine Bakanı `borsalarda sert düşüş sonrası 6 bankanın yöneticisiyle görüştü: Endişeye gerek yokABD Hazine Bakanı `borsalarda sert düşüş sonrası 6 bankanın yöneticisiyle görüştü: Endişeye gerek yok
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