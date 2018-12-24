Trump: ABD ekonomisinin tek sorunu Merkez Bankası

Dow Jones endeksi Pazartesi günü 650 puan düştü. Dow Jones'un 1931'deki Büyük Depresyon'dan bu yana ilk kez bu kadar kötü bir seyir izlediği belirtiliyor.

The Dow Jones fell more than 650 points before close on Monday. The index is on track for its worst December since 1931 during the Great Depression.

"Ekonomimizin tek provlemi Fed. Piyasanın dilinden anlamıyorlar, ticaret savaşlarının önemini ya da güçlü doların, hatta hükümetin ülke sınırlarımızla ilgili olarak kapanmasını anlamıyorlar. Fed güçlü bir golfçüye benziyor. Sayı alamıyor çünkü topa hafifçe vurmasını bilmiyor."

ABD Başkanı Donald Trump, ABD borsalarında son günlerde yaşanan düşüşten ABD Merkez Bankası'nı (Fed) sorumlu tutarak Amerikan ekonomisinin tek sorununun Fed olduğunu iddia etti.

Düşüşte Çin ile yaşanan gerilim, faiz oranlarının artırılması, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki bütçe anlaşmazlığı ve Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovacağı söylentileri etkili oldu.

ABD borsalarının son 10 yılın en kötü haftalarından birini geçirmesinin ardından, Pazar günü Hazine Bakanı Mnuchin, piyasadaki gerilimi azaltmak amacıyla ABD'nin en büyük 6 bankasının genel müdürlerini aradı.

Mnuchin Pazartesi günü de ABD Merkez Bankası'ndan yetkililerle görüşerek ekonomik endişeleri yatıştırmaya çalıştı.

Hazine Bakanı ne gibi güvenceler verdi?

Hazine Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada Mnuchin'in banka genel müdürleriyle yaptığı konuşmaların içeriğine dair bilgi verildi.

Açıklamada "Bankaların genel müdürleri, tüketicilere ve piyasalara borç vermek için bolca likidite bulunduğunu teyit etti. Bankalar ayrıca piyasaların düzgün bir şekilde işlemeye devam ettiğini de belirtti. ABD'de güçlü bir ekonomik büyüme görmeye devam ediyoruz" denildi.

Bakanlığın bu gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşması pek sık rastlanan bir durum değil.