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“Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor”

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminden üst düzey bir yetkili, Trump’ın doların euro karşısında çok güçlü olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor”

ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) adının açıklanmamasını istemeyen bir yetkili de, Fed’in faiz oranlarını aşağı çekmiş olması durumunda doların gevşeyeceğini ve euronun gücünün artacağını belirtti.

Trump geçen hafta, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ECB Başkanı Mario Drahgi’nin ECB’nin faiz indirimine gideceğine işaret eden yorumlarını “haksız” bulduğunu ve bu durumun” ABD ile rekabeti haksız bir şekilde kolaylaştırdığını” söylemişti.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.19 artışla 1.1376 düzeyine yükselirken, sene başından bu yana, dolar karşısında yüzde 0.67 geriledi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolar euro ABD Başkanı Donald Trump

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