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Trump: Fed haftaya faiz artırırsa bu akılsızca olur

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

Fed'in faizleri artırmaması gerektiğini söyleyen Trump Powell'ı "iyi bir kişi" olarak nitelendirdi.

Trump: Fed haftaya faiz artırırsa bu akılsızca olur

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını artırmasının hata olacağını belirterek Fed'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump dün Reuters ile yaptığı söyleşide "Bunun çok akılsızca olacağını düşünüyorum, ama ne söyleyebilirim?" dedi.

Çin ve diğer ülkelerle ticaret savaşı yürüten Trump, bu savaş süresince ABD ekonomisine destek olmak için düşük faiz oranları yarattığı esnekliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Trump "Anlamak zorundasınız, bazı ticaret mücadeleleri veriyoruz ve kazanıyoruz. Ama benim de destekleyici (para politikasına) ihtiyacım var" dedi.

Trump, Şubat ayında Jerome Powell'ı Fed başkanı olarak seçti, ancak göreve gelmesinden bu yana Powell'ı sürekli olarak eleştirdi.

Trump söyleşide daha ılımlı olsa da Powell'a karşı eleştirilerini sürdürdü.

Trump, "Onun iyi bir kişi olduğunu düşünüyorum. Sanırım en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapmaya çalışıyor. Ona katılmıyorum. Çok agresif, hatta çok aşırı agresif olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trump, 2020'de yeniden başkan olarak seçilmek için yarışacağı esnada resesyon yaşanmasından endişe edip etmediği sorusuna, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma planları ve Fransa'da karışıklık dahil olmak üzere, küresel diğer faktörlerin ekonomiyi etkileyebileceğini belirtti.

Trump ayrıca "ABD resesyona doğru gidiyor mu? Benim görüşüme göre çok iyi gidiyoruz. Şirketler çok iyi durumda. Eğer Fed mantıklı davranırsa sanırım ileri gideriz. Yükselen bir füze gibiyiz" dedi. KAYNAK:REUTERS

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ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell

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