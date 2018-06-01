Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Avrupa Birliği (AB) başta çelik ve alüminyum sektörleri olmak üzere ABD’den gelen bir dizi ek gümrük vergisinin şaşkınlığını yaşıyor. Bu hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve AB ticaret şefi Malmström arasında Paris’te gerçekleştirilen ve ek vergi sorununu çözmeye yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması taraflar arasında ticaret savaşını kaçınılmaz hale getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

Ancak Trump daha sonra AB, Kanada, Meksika, Brezilya, Avustralya ve Arjantin’e 1 Haziran’a kadar muafiyet süresi tanıdı. Aradan geçen zaman zarfında anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine bu ülkelere yönelik ek vergilerin getirilmesi kaçınılmaz hale geldi. AB başkentlerinde ABD’nin sert ve uzlaşmasız tavrı eleştirilirken Başkan Trump’ın asıl darbeyi vurmaya hazırlandığı belirtildi.

Alman ve ABD basınında yer alan haberlere göre Trump alüminyum ve çelik sektörünün yanı sıra Alman otomotiv şirketlerine de sert ithalat vergisi getirmeyi planlıyor. Haberlerde Başkan Trump’ın bir raporda yer alan açıklamalarında özellikle Alman oto markalarına savaş açmaya hazırlandığını belirterek, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” ifadesine yer verildi.