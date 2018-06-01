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Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2018 05:26 | Son Güncelleme

AB, çelik ve alüminyuma ABD’den gelen ek gümrük vergileriyle sarsıldı. Ancak asıl Alman oto üreticilerini gözüne kestiren ABD Başkanı Trump’ın, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” dediği belirtildi.

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Avrupa Birliği (AB) başta çelik ve alüminyum sektörleri olmak üzere ABD’den gelen bir dizi ek gümrük vergisinin şaşkınlığını yaşıyor. Bu hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve AB ticaret şefi Malmström arasında Paris’te gerçekleştirilen ve ek vergi sorununu çözmeye yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması taraflar arasında ticaret savaşını kaçınılmaz hale getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

Ancak Trump daha sonra AB, Kanada, Meksika, Brezilya, Avustralya ve Arjantin’e 1 Haziran’a kadar muafiyet süresi tanıdı. Aradan geçen zaman zarfında anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine bu ülkelere yönelik ek vergilerin getirilmesi kaçınılmaz hale geldi. AB başkentlerinde ABD’nin sert ve uzlaşmasız tavrı eleştirilirken Başkan Trump’ın asıl darbeyi vurmaya hazırlandığı belirtildi.

Alman ve ABD basınında yer alan haberlere göre Trump alüminyum ve çelik sektörünün yanı sıra Alman otomotiv şirketlerine de sert ithalat vergisi getirmeyi planlıyor. Haberlerde Başkan Trump’ın bir raporda yer alan açıklamalarında özellikle Alman oto markalarına savaş açmaya hazırlandığını belirterek, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” ifadesine yer verildi.

ALMANLAR YANDI

Açıklama tarafsız kaynaklardan tam olarak doğrulatılamamasına rağmen piyasalar hareketlendi. Haberin gündeme gelmesinin ardından Alman otomobil üreticileri Daimler, BMW, VW ve Porsche’nin hisselerinde yüzde 2’lere yaklaşan kayıplar yaşandı. Trump daha önce de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yabancı otomobillere yüzde 35’lere varan ek gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü duyurmuştu. Bunun hayata geçmesi halinde Alman üreticilere 5 milyar dolara yakın ek yük gelecek.

ALMAN OTO ÜRETİCİLERİNİ KORKU SARDI

Daımler %-1.4

BMW %-0.8

Volkswagen %-1.9

Porsche %-1.9

‘İSTERSENİZ MİSİLLEME YAPIN AMA SONUCU İYİ OLMAZ’

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, AB’li meslektaşlarıyla uzlaşamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ross, ABD’nin Avrupa’ya getireceği ek vergilere AB’nin de karşılık verebileceğini söyleyerek, “Misilleme yapıp yapmamak Avrupa Birliği’nin kararı olacak. Bundan sonraki soru ise şu olur: ABD Başkanı Donald Trump nasıl karşılık verecek? Çin misilleme yaptığında verdiği tepkiyi gördünüz” dedi. Avrupalı yetkililer ise, ABD’nin çelik ve alüminyum gümrük tarifelerine Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının kendilerine sağladığını öne sürdükleri hakla cevap vermeye hazırlanıyor. DTÖ kuralları, bir ülkenin kendi ihracatını korumak için uygun olmayan gümrük tarifeleri uygulaması halinde, bundan zarar gören ülkelere karşı yaptırım uygulama hakkı tanıyor.

AB de DTÖ kuralları çerçevesinde ABD’ye karşı 2.8 milyar Euro’ya varan vergiler uygulamayı planlıyor.

‘DURUŞUMUZ GAYET NET’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eğer ABD çelik ve alüminyum için gümrük vergisi uygularsa Avrupa Birliği’nin akıllı, kararlı ve ortaklaşa kabul edilen tepki vereceğini açıkladı. Lizbon’da basın toplantısında konuşan Merkel “Henüz karar vermedik ama eğer tarifeler uygulanırsa, Avrupa Birliği içinde net duruşumuz var” dedi.

(Habertürk)

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