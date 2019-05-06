Trump'ın ek vergi tehdidinin ardından Çin borsası sarsıldı

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,7 düştü, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 5,3'lük bir düşüş sergiledi.

Çin hükümeti henüz Trump'ın duyurusuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bazı haberlere göre Çinliler görüşmelere katılmaları için 100 kişilik bir heyet göndermeyi planlıyorlardı.

Çin bu hafta, iki ülke arasındaki ticaret savaşını bitirmeyi hedefleyen görüşmeler için Washington'a bir heyet göndermeyi planlıyordu.

Son günlerde iki ülkenin bir ticaret anlaşmasına varmaya yakınlaştığı konuşuluyordu.

Trump Cuma günü Twitter üzerinden 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününün vergilerini iki katından fazla arttıracağını belirtmiş ve ek vergiler getireceğini kaydetmişti.

Eurasia Group'un Asya Sorumlusu Michael Hirson, Trump'ın "beklenmedik vergi artışlarının, ticaret görüşmeleri son aşamaya girdiğinde geldiğini" söyledi.

Hirson, "Bu hareketi müzakereleri belirsizliğe sürükledi, bu da açmazın daha da uzaması riskini taşıyor, hatta ABD başkanlık seçimlerine kadar bile sürebilir" dedi.

Trump Cuma günü, bazı ürünlerdeki yüzde 10 vergi diliminin yüzde 25'e çıkarılacağını ve vergilendirilmeyen 325 milyar dolar değerindeki ürüne de kısa zaman içinde yüzde 25 oranında vergi getirilebileceğini kaydetmişti.

Trump buna gerekçe olarak ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin çok yavaş ilerlemesini gösterdi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1125069835044573186

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Pekin'de yürütülen görüşmelerin "verimli" geçtiğini kaydetmişti.

Bu müzakerelerin sonu mu?

Şimdiye kadar ABD, Çin'i haksız rekabetle suçlayarak, 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe vergi getirdi.

Pekin buna karşılık 110 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe gümrük vergisi getirerek, ABD'yi "ekonomi tarihindeki en büyük ticaret savaşını başlatmakla" suçladı.