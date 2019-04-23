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Trump'tan AB'ye Harley Davidson tepkisi: Ek gümrük vergilerine misillemeyle yanıt vereceğiz!

23.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Harley Davidson motosikletlerine getirdiği ek gümrük vergilerinin "adil olmadığını" söyledi ve misilleme yapacaklarını açıkladı.

Trump'tan AB'ye Harley Davidson tepkisi: Ek gümrük vergilerine misillemeyle yanıt vereceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Harley Davidson motosikletlerine getirdiği ek gümrük vergilerinin "adil olmadığını" söyledi ve misilleme yapacaklarını açıkladı.

Fox news muhabiri Maria Bartiromo Twitter mesajında "Harley Davidson, AB'nin gümrük vergileri nedeniyle zorda. Halihazırda yüzde 31 vergi ödüyorlar. Haziran 2021'de yüzde 66'ya çıkacak gümrük vergileriyle baş edebilmek için üretimlerini başka ülkelere kaydırmak zorunda kaldılar" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1120644639311134720

Trump bu mesaja "ABD için hiç adil değil. Misilleme yapacağız" diye yanıt verdi. ABD Başkanı, olası misilleme konusunda ayrıntı vermedi.

"Ticaret savaşını Trump başlattı'

İngiliz Independent gazetesi, konuyla ilgili haberinde ABD ile Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticaret savaşını ek gümrük vergileriyle Trump'ın başlattığına dikkat çekti.

Harley Davidson, ABD'ye misilleme olarak getirilen ek gümrük vergileri nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde hiç kâr edemediğini açıklamıştı.

Şirket, bu vergilerin etkisini azaltabilmek için Çin ve Avrupa Birliği pazarlarına yönelik üretimin Tayland'da yapılacağını duyurmuştu.

Trump bir yıl önce ticaret savaşının "iyi olduğunu ve kolay kazanılabileceğini" savunmuştu.

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