FİNANS

Trump'tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi

04 Mart 2018 00:20

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’nin gelecek hafta Avrupa’dan yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda ABD'nin Avrupa yapımı araçlara vergi uygulayacağını açıkladı.

Trump'tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi
Trump'ın gelecek hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını açıkladı. 
 
Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: 
 
"AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik." 
 
"KÜRESEL TİCARET SAVAŞI" UYARISI 
 
Ekonomistler, Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu. 
 
Trump ayrıca "aptalca" olarak tanımladığı ticari anlaşma ve politikalardan dolayı ülkesinin ticaret açığının yıllık 800 milyar doları bulduğunu iddia etti. 
 
Trump, "İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok." paylaşımında bulundu. 
 
(AA)
 
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