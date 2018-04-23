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Türk girişimci "Böcek burger" ile köşeyi döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 00:35 | Son Güncelleme

Türk asıllı girişimci Barış Özel'in de kurucuları arasında bulunduğu bir şirket, Almanya'daki süpermarketlerde böcek burger satmaya başladı.

Türk girişimci "Böcek burger" ile köşeyi döndü

Almanya'nın batısındaki Aachen kentinde süper marketlere gidenler, artık ilginç bir ürünle karşı karşıya. Bufallo kurtlarından yapılan hamburgerler; marul, soğan ve domatesle servis ediliyor.

HOLLANDA VE BELÇİKA'DA DA SATIYOR

Hollanda ve Bekçika'nın ardından Almanya'da da satışa başlayan Bugfoundation isimli şirketin kurucuları Türk asıllı Barış Özel ve Alman Max Kramer.

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Özel, Uzakdoğu'dan ilham aldıklarını belirterek "İşimiz çok basit. İyi gözüken ve böcek göstermeyen estetik bir ürün yaratmalısınız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
girişimci böcek burger
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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