FİNANS

Türk Lirası'ndaki değer kaybı Kuzey Kıbrıs'ı da etkiliyor: Tüm maliyetlerim birkaç haftada yüzde 50 arttı

05.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Türk Lirası'nın bu yıl yüzde 40'ın üzerinde değer yitirmesi, Kuzey Kıbrıs'ta da etkisini hissettiriyor. Fransız haber ajansı AFP, TL'nin geçerli para birimi olduğu Kıbrıs ekonomisinin sıkıntıya girdiğini, Kıbrıslı Rumların ise başta benzin olmak üzere ucuz ürün için Kuzey'e geçtiğini yazıyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı Kuzey Kıbrıs'ı da etkiliyor: Tüm maliyetlerim birkaç haftada yüzde 50 arttı

Türk Lirası'nın bu yıl yüzde 40'ın üzerinde değer yitirmesi, Kuzey Kıbrıs'ta da etkisini hissettiriyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin Lefkoşa'dan geçtiği haberde, Kuzey Kıbrıs'ta geçerli olan para biriminin TL olduğu anımsatılıyor ve Kuzey Kıbrıslıların maliyetlerdeki artıştan dolayı endişeli olduğu ifade ediliyor.

AFP'ye konuşan Kuzey Kıbris Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, "Bu durum bizim gibi bir ekonomi için çok çok zor. Yaşananlar bizim çıkardığımız bir kriz değil" diyor.

Limanları uluslararası ticarete kapalı olan Kuzey Kıbrıs'ın tek ticaret ortağı ise Türkiye. 2003 yılında Birleşmiş Milletler'in gözetiminde açılan yeşil hat sayesinde bölünmüş olan adada çift yönlü geçişler başlamıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta bir benzin istasyonu

AFP haberinde TL'deki değer kaybının Kıbrıs Rumları için bir fırsata dönüştüğü ifade ediliyor ve "Kıbrıs Rumları kuzeye akın ederek arabalarının benzin depolarını ucuza dolduruyor. Lefkoşa'da benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları görmek mümkün" deniyor.

Güney Kıbrıs'ta bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 1,47 Euro'ya yani bugünkü kurla yaklaşık 11.40 TL'ye kadar çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'ta iseaynı benzinin litresi 4,97 TL'den satılıyor.

AFP'ye konuşan benzin istasyonu işletmecisi Mustafa Demdelen, "Türk müşterilerden çok Rum müşterilerim var... Bazıları ilk kez geliyor. Satışlarımız yüzde 50-60 arttı" diyor.

'Tüm maliyetlerim birkaç haftada yüzde 50 arttı'

Ancak Kıbrıslı Rumların kuzeye akının da Kuzey Kıbrıslılar için sadece küçük bir teselli olduğu ifade ediliyor.

AFP'ye konuşan Kuzey Kıbrıslı bir kafe işletmecisi olan Mehmet, "Tüm maliyetlerim son birkaç haftada yüzde 50 arttı. Birikimlerim de değerinin yarısını yitirdi" diyor.

Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ekonomide nakit akışını sürdürebilmek adına bazı önlemler aldıklarını ifade ediyor.

Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami

Alınan tedbirler arasında tüketim ve konut vergilerinde indirim ile yabancı konut yatırımcılarına verilen teşvikler de var.

Hükümet kamu harcamalarında gelecek 6 ay için yüzde 20'lik bir tasarruf üzerinde anlaştı ve kamu çalışanları sendikalarıyla da fazla mesai ücretlerinin yüzde 15 azaltılması konusunda uzlaşıya varıldı.

Güney Kıbrıslılar Kuzey'e geçiş sırasında yeşil hatta uzun kuyruklar oluşturuyor.

'Yardım isteyebileceğimiz bir yer yok'

Ancak AFP, "Alınan önlemlere rağmen konut ya da otomobil gibi yüksek bedelli ürünler için fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve Kuzey Kıbrıslıların alım gücü bu ürünleri almaya yetmiyor" diyor.

AFP'ye konuşan Yakın Doğu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Doçent Doktor Erdal Güryay, "Bu krizle baş edebilmemiz mümkün değil" diyor ve Türk Lirası'nın Türkiye'nin Merkez Bankası tarafından basıldığını, faiz oranlarının da Türkiye'de belirlendiğini hatırlatarak "Elimizde hiçbir araç yok ve yardım için gidebileceğimiz başka bir yer de yok. Çünkü tanınan bir devlet değiliz. Krizin KKTC'ye etkileri Türkiye'ye etkilerinden çok daha fazla" diyor.

PARTNERAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilirAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilir
Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor
ING, 775 milyon euro ceza ödeyecek ING, 775 milyon euro ceza ödeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

ING, 775 milyon euro ceza ödeyecek

ING, 775 milyon euro ceza ödeyecek

Liradaki değer kaybı, ithal kağıt kullanan yazılı basını ve yayınevlerini nasıl etkiledi?

Liradaki değer kaybı, ithal kağıt kullanan yazılı basını ve yayınevlerini nasıl etkiledi?

Halkbank'tan KAP'a düşük kur açıklaması: Hatanın tekrar etmemesi için tedbirler alındı

Halkbank'tan KAP'a düşük kur açıklaması: Hatanın tekrar etmemesi için tedbirler alındı

Palamudun tanesi 5 liraya düştü

Palamudun tanesi 5 liraya düştü

Ekonomik krizdeki Arjantin faizleri yüzde 60'a çıkarmasına rağmen neden hâlâ yabancı yatırımcıyı ikna edemiyor?

Ekonomik krizdeki Arjantin faizleri yüzde 60'a çıkarmasına rağmen neden hâlâ yabancı yatırımcıyı ikna edemiyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.