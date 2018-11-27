Türk şirketin, tarihi İtalyan çikolata fabrikasını kapatma kararı askıya alındı

Sonunda İtalyan hükümeti en üst seviyede devreye girerek dün akşam Toksöz Grup yetkilileriyle görüştü. Görüşmeye Başbakan Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio ile Toksöz Grup yönetimi katıldı.

Şirket, Pernigotti üretiminin İtalya sınırları içinde devam etmesi için çalıştıklarını belirtse de Novi Ligure'deki tarihi fabrikanın kapatılması ve fabrika çalışanlarının işten çıkarılması planı ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.

İtalyan basınında bu karar, markanın üretiminin tamamen Türkiye'ye kaydırılacağı şeklinde yer almış, Toksöz Grup ise bu iddiaları yalanlayarak üretimi İtalya içinde tutmayı planladıklarını açıklamıştı.

1860'da kurulan Pernigotti markasını 2013'te satın alan Toksöz Grup, bu ay başında markanın İtalya'nın kuzeyindeki tarihi Novi Ligure fabrikasını kapatacağını ve 3 Aralık tarihinden itibaren 100 işçinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Başbakanlık sarayı Palazzo Chigi'de yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından İtalyan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Toksöz Grup yönetimi, "süreci 31 Aralık 2018 tarihine kadar askıya almaları talebini kabul etti". Açıklamaya göre bu süre içinde, Novi Ligure'deki fabrikada üretime devam edilebilmesi için üçüncü taraflarla görüşülecek.

Pernigotti'nin başka bir üretici ile Novi Ligure'de üretime devam etmesiyle hem tarihi fabrikanın kapanması hem de fabrika işçilerinin işten çıkarılması önlenmeye çalışılacak.

İtalyan basını, bu üçüncü tarafın ünlü şekerleme markası Sperlari olabileceğini yazdı.

İtalyan markalarını üretildikleri topraklara bağlama planı

İtalyan hükümeti, Pernigotti için yaptıkları çalışmaları "üretimin devamı ve çalışanların korunmasına" verdikleri önemin kanıtı olarak gösteriyor. Hükümetin açıklamasında "Yürütme organı gelecek aylarda, tarihi İtalyan markalarını ve üretim yaptıkları topraklara bağlayacak bir yasal düzenleme üzerinde çalışacak" denildi.

Hükümetin açıklaması işçi sendikaları tarafından temkinli bir memnuniyetle karşılandı. Uila sendikasından Pietro Pellegrini, "İşten çıkarma prosedürünün askıya alınması elbette olumlu bir sinyal ama kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için önümüzdeki saatleri bekleyeceğiz" dedi.