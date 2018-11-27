FİNANS

Türk şirketin, tarihi İtalyan çikolata fabrikasını kapatma kararı askıya alındı

27.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Tarihi İtalyan çikolata markası Pernigotti'yi satın alan Türk firması Toksöz Grup, markanın İtalya'daki fabrikasını kapatma kararını "31 Aralık'a kadar askıya aldı".

Türk şirketin, tarihi İtalyan çikolata fabrikasını kapatma kararı askıya alındı

Tarihi İtalyan çikolata markası Pernigotti'yi satın alan Türk firması Toksöz Grup, markanın İtalya'daki fabrikasını kapatma kararını askıya aldı.

1860'da kurulan Pernigotti markasını 2013'te satın alan Toksöz Grup, bu ay başında markanın İtalya'nın kuzeyindeki tarihi Novi Ligure fabrikasını kapatacağını ve 3 Aralık tarihinden itibaren 100 işçinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

İtalyan basınında bu karar, markanın üretiminin tamamen Türkiye'ye kaydırılacağı şeklinde yer almış, Toksöz Grup ise bu iddiaları yalanlayarak üretimi İtalya içinde tutmayı planladıklarını açıklamıştı.

Şirket, Pernigotti üretiminin İtalya sınırları içinde devam etmesi için çalıştıklarını belirtse de Novi Ligure'deki tarihi fabrikanın kapatılması ve fabrika çalışanlarının işten çıkarılması planı ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.

Sonunda İtalyan hükümeti en üst seviyede devreye girerek dün akşam Toksöz Grup yetkilileriyle görüştü. Görüşmeye Başbakan Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio ile Toksöz Grup yönetimi katıldı.

Başbakanlık sarayı Palazzo Chigi'de yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından İtalyan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Toksöz Grup yönetimi, "süreci 31 Aralık 2018 tarihine kadar askıya almaları talebini kabul etti". Açıklamaya göre bu süre içinde, Novi Ligure'deki fabrikada üretime devam edilebilmesi için üçüncü taraflarla görüşülecek.

Pernigotti'nin başka bir üretici ile Novi Ligure'de üretime devam etmesiyle hem tarihi fabrikanın kapanması hem de fabrika işçilerinin işten çıkarılması önlenmeye çalışılacak.

İtalyan basını, bu üçüncü tarafın ünlü şekerleme markası Sperlari olabileceğini yazdı.

İtalyan markalarını üretildikleri topraklara bağlama planı

İtalyan hükümeti, Pernigotti için yaptıkları çalışmaları "üretimin devamı ve çalışanların korunmasına" verdikleri önemin kanıtı olarak gösteriyor. Hükümetin açıklamasında "Yürütme organı gelecek aylarda, tarihi İtalyan markalarını ve üretim yaptıkları topraklara bağlayacak bir yasal düzenleme üzerinde çalışacak" denildi.

Hükümetin açıklaması işçi sendikaları tarafından temkinli bir memnuniyetle karşılandı. Uila sendikasından Pietro Pellegrini, "İşten çıkarma prosedürünün askıya alınması elbette olumlu bir sinyal ama kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için önümüzdeki saatleri bekleyeceğiz" dedi.

Novi Ligure fabrikası çalışanları, fabrika kapama ve işten çıkarma kararının açıklanmasından beri yaklaşık 3 haftadır fabrika önünde eylem yapıyordu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Haydi İtalya partisinin Başkan Yardımcısı Antonio Tajani de Pernigotti meselesiyle yakından ilgileniyordu. Tajani dün Twitter'a yazdığı mesajda "Türk yetkililer bana, Pernigotti için yeni bir alıcı bulmaya açık olduklarını teyit ettiler. Umarım bu üstün ürünümüz, Novi Ligure'de bir İtalyan geleceğe sahip olur. İyimserim" dedi.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore ise Toksöz Grup'un Pernigotti markasını elinde tutmayı istediğini ve markanın halen Türkiye'de de üretim yapıyor olması nedeniyle olası bir satış işleminin karmaşık hale gelebileceğini vurguladı.

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