Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Moldova 90 gün vizesiz. (Pasaportsuz) Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz. Moldova ile birlikte pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı. Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Andorra 90 gün vizesiz

Antigua ve Barbuda 180 gün vizesiz.

Arjantin 90 gün vizesiz.

Arnavutluk 90 gün vizesiz

Azerbeycan Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbeycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Bahamalar 90 gün vizesiz

Bahreyn Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzatılabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

Barbados 90 gün vizesiz

Belarus 30 gün vizesiz

Belize 90 gün vizesiz

Bolivya 90 gün vizesiz

Bosna-Hersek 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Botsvana 90 gün vizesiz

Brezilya 90 gün vizesiz

Britanya Virjin Adaları 30 gün vizesiz

Brunei 30 gün vizesiz

Cook Adaları 180 gün vizesiz

Doğu Timor Kapıda vize uygulaması var. 30 gün vizesiz. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor. Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

Dominika 21 gün vizesiz.

Dominik Cumhuriyeti 30 gün vizesiz

Ekvador 90 gün vizesiz

El Salvador 90 gün vizesiz

Endonezya 30 gün vizesiz

Fas 90 gün vizesiz

Fiji 120 gün vizesiz

Fildişi Sahili Online vize uygulaması var. Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

Filipinler 30 gün vizesiz

Filistin 30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

Guatemala 90 gün vizesiz

Güney Afrika 30 gün vizesiz

Güney Kore 90 gün vizesiz

Gürcistan 1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz

Haiti Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

Honduras 90 gün vizesiz

Hong Kong 90 gün vizesiz

Irak Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

İran 90 gün vizesiz

Jamaika 90 gün vizesiz

Karadağ 90 gün vizesiz.

Katar Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

Kazakistan 30 gün vizesiz.

Kenya Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz. Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

Kırgızistan 30 gün vizesiz

KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ) 30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

Kolombiya 90 gün vizesiz

Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Kosta Rika 30 gün vizesiz

Lübnan 90 gün vizesiz. Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.

Makau 30 gün vizesiz

Makedonya 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Maldivler 30 gün vizesiz

Malezya 90 gün vizesiz

Mauritius 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Meksika Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

Moğolistan 30 gün vizesiz

Moldova 90 gün vizesiz

Nikaragua 90 gün vizesiz

Niue 30 gün vizesiz

Palau 30 gün vizesiz

Panama

Paraguay

Peru

Sao Tome ve Principe

Saint Christopher (Saint Kitts) ve Nevis

Santa Lucia

San Marino İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

Saint Vincent ve Grenadinler

Seyşeller

Sırbistan

Singapur

Sri Lanka

Solomon Adaları

Suriye

Svaziland

Şili

Tacikistan

Tayland

Trinidad ve Tobago

Tunus

Turks ve Caicos Adaları

Tuvalu

Ukrayna

Uruguay

Ürdün

Vanuatu

Vatikan 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Venezuela

Zambiya Kapıda vize uygulaması var.

Zimbabve Kapıda vize uygulaması var.

Ermenistan Kapıda vize uygulaması var.

Kamboçya Kapıda vize uygulaması var.

Komorlar Kapıda vize uygulaması var.

Kuveyt Kapıda vize uygulaması var.

Madagaskar Kapıda vize uygulaması var.

Nepal Kapıda vize uygulaması var.

Tanzanya Kapıda vize uygulaması var.

Tayvan Kapıda vize uygulaması var.