FİNANS

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

20.08.2018 19:42 | Son Güncelleme

Türkiye, satın aldığı çelik ve alüminyumda gümrük vergilerini iki katına çıkaran ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) şikayet etti. WTO, Türkiye'nin başvurusunun alındığını ve incelendiğini açıkladı.

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Türkiye, satın aldığı çelik ve alüminyumda gümrük vergilerini iki katına çıkaran ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) şikayet etti. WTO, Türkiye'nin başvurusunun alındığını ve incelendiğini açıkladı.

Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye alınan önlemlerin WTO'nun 1994 tarihli GATT Anlaşmasının bazı hükümlerine uymadığını iddia etmektedir" denildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre böyle durumlarda WTO, öncelikle anlaşamayan ülkelerden sorunlarını ikili görüşmelerle çözmelerini talep ediyor. WTO yargıçlarının devreye girmesi halinde ise sorunların çözümü yıllar sürebiliyor.

Trump'ın tweeti sonrası TL yüzde 20 değer kaybetmişti

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan yönetiminin kararını 10 Ağustos'ta Twitter hesabından duyurmuştu.

Trump mesajında, "Türk Lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" demişti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1027899286586109955

Dolar/TL kuru bu mesaj sonrası aynı gün yüzde 22 artarak 6,87'ye çıkmış, iki gün sonra Asya piyasalarında 7,24 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Türkiye'nin arka arkaya açıkladığı önlemler sonrası düşen Dolar/TL kuru bugün yaklaşık yüzde 3 artışla 6,20'ye dayandı.

Erdoğan: Stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamış, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları da yüzde 100 artırılmıştı.

Erdoğan Cumartesi günü AKP Kongresi'nde yaptığı konuşmada da ABD'ye yine sert tepki göstermiş, "Bu milletin karşısında duracak fani güç tanımıyoruz, oyunu gördük ve meydan okuyoruz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüken ama stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız" demişti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise bugün üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ile pazarlığı sürdüren Türkiye'nin Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Halkbank hakkındaki soruşturmanın düşürülmesini istediğini, Washington'un ise pazarlığı kabul etmediğini yazmıştı.

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

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