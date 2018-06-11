Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk 3 aylık döneminde beklentilerin üzerinde yüzde 7,4 büyüdü.
Reuters haber ajansının düzenlediği ankette büyümenin yüzde 7 olacağı öngörülmüştü.
Ekonomi 2017'yi de yüzde 7,4 büyümeyle kapatmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre hanehalkının tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 büyürken, kamunun harcamaları yüzde 3,4'te kaldı.
Dış ticaret dengesinin büyümeye katkısı ise negatif bögedeydi. İlk çeyrekte ihracattaki büyüme yüzde 0,5'te kalırken, ithalat büyümesi yüzde 15,6 oldu.
Sektörel bazda en hızlı büyümeyi yüzde 10'luk büyümeyle hizmetler sektörü gerçekleştirdi.
Sanayide büyüme yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 8,8 olurken, inşaat sektörünün büyümesi ülke büyümesinin gerisinde kalarak yüzde 7,4 oldu.
Tarım sektöründe büyüme ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.
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